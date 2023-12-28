https://ria.ru/20231228/gaza-1918799169.html

В сектор Газа прибыли медики из США

В сектор Газа прибыли медики из США - РИА Новости, 28.12.2023

В сектор Газа прибыли медики из США

Американские медики, направленные в сектор Газа благотворительной организацией Rahma Worldwide, в комментариях РИА Новости оценили ситуацию в анклаве как... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:00

2023-12-28T16:00

2023-12-28T16:00

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ГАЗА, 28 дек - РИА Новости. Американские медики, направленные в сектор Газа благотворительной организацией Rahma Worldwide, в комментариях РИА Новости оценили ситуацию в анклаве как абсолютно катастрофическую. В составе миссии в сектор Газа из США в среду прибыла первая группа нейро- и кардиохирургов, в том числе палестинского происхождения. "К сожалению, положение катастрофическое или даже хуже. Я родился в Газе, я был во всех этих местах прямо перед войной. Это не тот сектор Газа, который я знал. Везде масштабные разрушения, людей вынуждают оставлять свои дома и жить в пластиковых палатках зимой <...> Это нечеловеческие условия <…> Все медицинские организации должны добиваться того, чтобы направить в сектор Газа хирургов всех возможных специализаций", - рассказал РИА Новости доктор Акрам Али Муджтаа из Хьюстона. По его словам, получить доступ в сектор американским хирургам было "очень сложно" вплоть до последнего момента, когда им не с первого раза удалось пересечь КПП "Рафах" на границе с Египтом. "Мы начали готовиться к этой кампании во вторую неделю октября. Тогда у нас не получилось приехать, однако при коллективной помощи ВОЗ и других сторон мы наконец смогли сделать это", - пояснил он. Али Муджтаа надеется, что это "первая миссия и будут другие подобные, которые смогли бы сменять друг друга каждые две-три недели". Он подтвердил, что все врачи прекрасно осознают угрозы, связанные с пребыванием в секторе, но готовы работать в таких условиях и надеются также получить доступ на север анклава. Медики, прибывшие в сектор Газа в составе миссии, специализируются на нейрохирургии и кардиохирургии, они будут проводить операции в двух больницах города Хан-Юнис на юге анклава, рассказал РИА Новости директор палестинского бюро организации Rahma Worldwide Амр Каддус. По словам палестинских медиков, это первая группа врачей, в составе которой прибыли хирурги такого профиля. "Мы неоднократно просили, чтобы подобные миссии получили доступ в Газу <…> Это высокопрофессиональные специалисты, без помощи которых провести определенные операции нельзя", - сказал один из местных врачей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду в соцсети X, что в настоящее время 13 больниц в секторе Газа функционируют частично, две практически не работают, а 21 не работает вообще. Ранее в декабре ВОЗ зафиксировала 493 нападения на медицинские учреждения в секторе Газа и на Западном берегу с 7 октября, в результате которых 589 человек погибли и 793 получили ранения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газабыл окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231228/pogibshie-1918679011.html

https://ria.ru/20231227/obstrel-1918482136.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, хамас, воз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году