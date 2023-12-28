https://ria.ru/20231228/gaza-1918641324.html

Россия вывозила из Газы иностранных граждан, заявили в МИД

Россия вывозила из Газы иностранных граждан, заявили в МИД - РИА Новости, 28.12.2023

Россия вывозила из Газы иностранных граждан, заявили в МИД

Среди эвакуированных Россией из сектора Газа, помимо россиян и палестинцев, были граждане Украины, Швеции, Марокко и Киргизии, сообщил директор... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:17

2023-12-28T10:17

2023-12-28T10:26

в мире

россия

украина

швеция

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Среди эвакуированных Россией из сектора Газа, помимо россиян и палестинцев, были граждане Украины, Швеции, Марокко и Киргизии, сообщил директор Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрий Горлач."К настоящему времени через КПП "Рафах" вышли и уже прибыли спецрейсами МЧС России 1125 человек, это граждане России (644 человека) и 473 палестинца - члены семей российских граждан. Также удалось вывезти граждан Киргизии, Украины, Швеции, Марокко", - сообщил Горлач на брифинге для журналистов.

https://ria.ru/20231226/gaza-1918198147.html

россия

украина

швеция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, швеция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)