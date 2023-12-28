https://ria.ru/20231228/gaza-1918641324.html
Россия вывозила из Газы иностранных граждан, заявили в МИД
Россия вывозила из Газы иностранных граждан, заявили в МИД - РИА Новости, 28.12.2023
Россия вывозила из Газы иностранных граждан, заявили в МИД
Среди эвакуированных Россией из сектора Газа, помимо россиян и палестинцев, были граждане Украины, Швеции, Марокко и Киргизии, сообщил директор... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:17
2023-12-28T10:17
2023-12-28T10:26
в мире
россия
украина
швеция
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Среди эвакуированных Россией из сектора Газа, помимо россиян и палестинцев, были граждане Украины, Швеции, Марокко и Киргизии, сообщил директор Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрий Горлач."К настоящему времени через КПП "Рафах" вышли и уже прибыли спецрейсами МЧС России 1125 человек, это граждане России (644 человека) и 473 палестинца - члены семей российских граждан. Также удалось вывезти граждан Киргизии, Украины, Швеции, Марокко", - сообщил Горлач на брифинге для журналистов.
https://ria.ru/20231226/gaza-1918198147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, швеция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Украина, Швеция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия вывозила из Газы иностранных граждан, заявили в МИД
МИД: Россия вывозила из Газы граждан Украины, Швеции, Марокко и Киргизии