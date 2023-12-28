https://ria.ru/20231228/finlyandiya-1918606394.html

Ульянов назвал Финляндию первой жертвой в случае конфликта России и НАТО

Ульянов назвал Финляндию первой жертвой в случае конфликта России и НАТО - РИА Новости, 28.12.2023

Ульянов назвал Финляндию первой жертвой в случае конфликта России и НАТО

Москва не усматривает выгоды для Финляндии от вступления в НАТО, так как в случае военной эскалации между Россией и альянсом пострадает в первую очередь именно... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T06:11

2023-12-28T06:11

2023-12-28T12:25

михаил ульянов (дипломат)

нато

финляндия

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ВЕНА, 28 дек — РИА Новости. Москва не усматривает выгоды для Финляндии от вступления в НАТО, так как в случае военной эскалации между Россией и альянсом пострадает в первую очередь именно эта страна, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Я только не понимаю, как от этого выигрывает Финляндия. Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия. Очень этого бы не хотелось, конечно", — сказал он.Как отметил дипломат, Москва традиционно рассматривала своего соседа как "нейтральную и в общем-то дружественную страну", с которой ее связывают добрососедские отношения. Но вступление Финляндии в НАТО побудило Россию предпринять ответные шаги — в частности, принять решение о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов.Дипломат также напомнил, что США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в рамках которого американские военные получат доступ к военным объектам на территории своего союзника. "Это уже серьезный вызов", — подчеркнул Ульянов.Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года, а в середине декабря Хельсинки подписал с Вашингтоном соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны. После этого посла Финляндии Антти Хелантерю вызвали в МИД России, где ему сообщили, что Москва не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на своей границе и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Хельсинки.Как отметил ранее президент Владимир Путин, все споры между Москвой и Хельсинки давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, но с вступлением Финляндии в НАТО они появятся. Россия начнет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения, предупредил глава государства.

https://ria.ru/20231227/obzhalovanie-1918489592.html

https://ria.ru/20231222/zayavlenie-1917427507.html

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михаил ульянов (дипломат), нато, финляндия, россия, москва