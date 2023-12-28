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Ульянов назвал Финляндию первой жертвой в случае конфликта России и НАТО - РИА Новости, 28.12.2023
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06:11 28.12.2023 (обновлено: 12:25 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/finlyandiya-1918606394.html
Ульянов назвал Финляндию первой жертвой в случае конфликта России и НАТО
Ульянов назвал Финляндию первой жертвой в случае конфликта России и НАТО - РИА Новости, 28.12.2023
Ульянов назвал Финляндию первой жертвой в случае конфликта России и НАТО
Москва не усматривает выгоды для Финляндии от вступления в НАТО, так как в случае военной эскалации между Россией и альянсом пострадает в первую очередь именно... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T06:11
2023-12-28T12:25
михаил ульянов (дипломат)
нато
финляндия
россия
москва
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ВЕНА, 28 дек — РИА Новости. Москва не усматривает выгоды для Финляндии от вступления в НАТО, так как в случае военной эскалации между Россией и альянсом пострадает в первую очередь именно эта страна, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.&quot;Я только не понимаю, как от этого выигрывает Финляндия. Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия. Очень этого бы не хотелось, конечно&quot;, — сказал он.Как отметил дипломат, Москва традиционно рассматривала своего соседа как "нейтральную и в общем-то дружественную страну", с которой ее связывают добрососедские отношения. Но вступление Финляндии в НАТО побудило Россию предпринять ответные шаги — в частности, принять решение о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов.Дипломат также напомнил, что США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в рамках которого американские военные получат доступ к военным объектам на территории своего союзника. "Это уже серьезный вызов", — подчеркнул Ульянов.Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года, а в середине декабря Хельсинки подписал с Вашингтоном соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны. После этого посла Финляндии Антти Хелантерю вызвали в МИД России, где ему сообщили, что Москва не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на своей границе и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Хельсинки.Как отметил ранее президент Владимир Путин, все споры между Москвой и Хельсинки давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, но с вступлением Финляндии в НАТО они появятся. Россия начнет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения, предупредил глава государства.
https://ria.ru/20231227/obzhalovanie-1918489592.html
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михаил ульянов (дипломат), нато, финляндия, россия, москва
Михаил Ульянов (дипломат), НАТО, Финляндия, Россия, Москва
Ульянов назвал Финляндию первой жертвой в случае конфликта России и НАТО

Ульянов: в случае эскалации между НАТО и Россией первой пострадает Финляндия

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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ВЕНА, 28 дек — РИА Новости. Москва не усматривает выгоды для Финляндии от вступления в НАТО, так как в случае военной эскалации между Россией и альянсом пострадает в первую очередь именно эта страна, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«

"Я только не понимаю, как от этого выигрывает Финляндия. Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия. Очень этого бы не хотелось, конечно", — сказал он.

Как отметил дипломат, Москва традиционно рассматривала своего соседа как "нейтральную и в общем-то дружественную страну", с которой ее связывают добрососедские отношения. Но вступление Финляндии в НАТО побудило Россию предпринять ответные шаги — в частности, принять решение о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов.
Дипломат также напомнил, что США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, в рамках которого американские военные получат доступ к военным объектам на территории своего союзника.
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"Это уже серьезный вызов", — подчеркнул Ульянов.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года, а в середине декабря Хельсинки подписал с Вашингтоном соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны. После этого посла Финляндии Антти Хелантерю вызвали в МИД России, где ему сообщили, что Москва не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на своей границе и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Хельсинки.
Как отметил ранее президент Владимир Путин, все споры между Москвой и Хельсинки давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, но с вступлением Финляндии в НАТО они появятся. Россия начнет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения, предупредил глава государства.
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