https://ria.ru/20231228/filimonov-1918809511.html

Филимонов рассказал об инструментах продуктовой безопасности Вологодчины

Филимонов рассказал об инструментах продуктовой безопасности Вологодчины - РИА Новости, 28.12.2023

Филимонов рассказал об инструментах продуктовой безопасности Вологодчины

На следующий год в регионе предусмотрен ряд финансовых инструментов для обеспечения продовольственной безопасности региона, сообщил РИА Новости врио губернатора РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:51

2023-12-28T16:51

2023-12-28T16:51

вологодская область

георгий филимонов

выставка-форум "россия" — радио sputnik

россия

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. На следующий год в регионе предусмотрен ряд финансовых инструментов для обеспечения продовольственной безопасности региона, сообщил РИА Новости врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Заявление прозвучало в рамках Дня Вологодской области на международной выставке-форуме "Россия". Глава региона перечислил перспективные направления развития. "Развитие птицеводства, строительство новых животноводческих комплексов в молочном направлении, инвестиции в агропромышленный комплекс, создание новых производств, в том числе при помощи инвесторов из столичных регионов, которые готовы зайти, чтобы земля работала", - рассказал Филимонов. Также глава региона сказал, что будет выпущена целая линейка товаров, направленных на поддержку бренда "Настоящий вологодский продукт". "Хочется, чтобы все знали, что это качественные, вкусные продукты, сделанные с сохранением традиционной рецептуры. Не только легендарное вологодское масло, не только наше варенье – это целая линейка в том числе фермерских продуктов, которая должна быть доступна, которая должна быть в холодильниках и на столах наших жителей", - подчеркнул Филимонов. Глава региона отметил, что главная задача региона не только обеспечить собственную продовольственную безопасность, но и выйти на содействие продовольственной безопасности России. "Наше кредо – увеличение земли в сельхозобороте, чтобы федеральный закон о вовлечении земли в сельхозоборот работал. Мы просто с коллегами приложили усилия для того, чтобы внести в этот закон изменения. И сейчас вносим поправки для того, чтобы в ускоренном темпе можно было преодолевать препятствия субъективного характера в рамках правового поля", - сообщил Филимонов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231207/gospodderzhka-1914419802.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, выставка-форум "россия" — радио sputnik, россия