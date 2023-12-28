https://ria.ru/20231228/filimonov-1918809511.html
Филимонов рассказал об инструментах продуктовой безопасности Вологодчины
Филимонов рассказал об инструментах продуктовой безопасности Вологодчины - РИА Новости, 28.12.2023
Филимонов рассказал об инструментах продуктовой безопасности Вологодчины
На следующий год в регионе предусмотрен ряд финансовых инструментов для обеспечения продовольственной безопасности региона, сообщил РИА Новости врио губернатора РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:51
2023-12-28T16:51
2023-12-28T16:51
вологодская область
георгий филимонов
выставка-форум "россия" — радио sputnik
россия
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. На следующий год в регионе предусмотрен ряд финансовых инструментов для обеспечения продовольственной безопасности региона, сообщил РИА Новости врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Заявление прозвучало в рамках Дня Вологодской области на международной выставке-форуме "Россия". Глава региона перечислил перспективные направления развития. "Развитие птицеводства, строительство новых животноводческих комплексов в молочном направлении, инвестиции в агропромышленный комплекс, создание новых производств, в том числе при помощи инвесторов из столичных регионов, которые готовы зайти, чтобы земля работала", - рассказал Филимонов. Также глава региона сказал, что будет выпущена целая линейка товаров, направленных на поддержку бренда "Настоящий вологодский продукт". "Хочется, чтобы все знали, что это качественные, вкусные продукты, сделанные с сохранением традиционной рецептуры. Не только легендарное вологодское масло, не только наше варенье – это целая линейка в том числе фермерских продуктов, которая должна быть доступна, которая должна быть в холодильниках и на столах наших жителей", - подчеркнул Филимонов. Глава региона отметил, что главная задача региона не только обеспечить собственную продовольственную безопасность, но и выйти на содействие продовольственной безопасности России. "Наше кредо – увеличение земли в сельхозобороте, чтобы федеральный закон о вовлечении земли в сельхозоборот работал. Мы просто с коллегами приложили усилия для того, чтобы внести в этот закон изменения. И сейчас вносим поправки для того, чтобы в ускоренном темпе можно было преодолевать препятствия субъективного характера в рамках правового поля", - сообщил Филимонов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231207/gospodderzhka-1914419802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий филимонов, выставка-форум "россия" — радио sputnik, россия
Вологодская область, Георгий Филимонов, Выставка-форум "Россия" — радио Sputnik, Россия
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. На следующий год в регионе предусмотрен ряд финансовых инструментов для обеспечения продовольственной безопасности региона, сообщил РИА Новости врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
Заявление прозвучало в рамках Дня Вологодской области на международной выставке-форуме "Россия".
Глава региона перечислил перспективные направления развития.
"Развитие птицеводства, строительство новых животноводческих комплексов в молочном направлении, инвестиции в агропромышленный комплекс, создание новых производств, в том числе при помощи инвесторов из столичных регионов, которые готовы зайти, чтобы земля работала", - рассказал Филимонов.
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Также глава региона сказал, что будет выпущена целая линейка товаров, направленных на поддержку бренда "Настоящий вологодский продукт".
"Хочется, чтобы все знали, что это качественные, вкусные продукты, сделанные с сохранением традиционной рецептуры. Не только легендарное вологодское масло, не только наше варенье – это целая линейка в том числе фермерских продуктов, которая должна быть доступна, которая должна быть в холодильниках и на столах наших жителей", - подчеркнул Филимонов.
Глава региона отметил, что главная задача региона не только обеспечить собственную продовольственную безопасность, но и выйти на содействие продовольственной безопасности России
.
«
"Наше кредо – увеличение земли в сельхозобороте, чтобы федеральный закон о вовлечении земли в сельхозоборот работал. Мы просто с коллегами приложили усилия для того, чтобы внести в этот закон изменения. И сейчас вносим поправки для того, чтобы в ускоренном темпе можно было преодолевать препятствия субъективного характера в рамках правового поля", - сообщил Филимонов.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.