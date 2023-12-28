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Филимонов рассказал об инструментах продуктовой безопасности Вологодчины - РИА Новости, 28.12.2023
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Вологодская область
 
16:51 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/filimonov-1918809511.html
Филимонов рассказал об инструментах продуктовой безопасности Вологодчины
Филимонов рассказал об инструментах продуктовой безопасности Вологодчины - РИА Новости, 28.12.2023
Филимонов рассказал об инструментах продуктовой безопасности Вологодчины
На следующий год в регионе предусмотрен ряд финансовых инструментов для обеспечения продовольственной безопасности региона, сообщил РИА Новости врио губернатора РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:51
2023-12-28T16:51
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. На следующий год в регионе предусмотрен ряд финансовых инструментов для обеспечения продовольственной безопасности региона, сообщил РИА Новости врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Заявление прозвучало в рамках Дня Вологодской области на международной выставке-форуме "Россия". Глава региона перечислил перспективные направления развития. "Развитие птицеводства, строительство новых животноводческих комплексов в молочном направлении, инвестиции в агропромышленный комплекс, создание новых производств, в том числе при помощи инвесторов из столичных регионов, которые готовы зайти, чтобы земля работала", - рассказал Филимонов. Также глава региона сказал, что будет выпущена целая линейка товаров, направленных на поддержку бренда "Настоящий вологодский продукт". "Хочется, чтобы все знали, что это качественные, вкусные продукты, сделанные с сохранением традиционной рецептуры. Не только легендарное вологодское масло, не только наше варенье – это целая линейка в том числе фермерских продуктов, которая должна быть доступна, которая должна быть в холодильниках и на столах наших жителей", - подчеркнул Филимонов. Глава региона отметил, что главная задача региона не только обеспечить собственную продовольственную безопасность, но и выйти на содействие продовольственной безопасности России. "Наше кредо – увеличение земли в сельхозобороте, чтобы федеральный закон о вовлечении земли в сельхозоборот работал. Мы просто с коллегами приложили усилия для того, чтобы внести в этот закон изменения. И сейчас вносим поправки для того, чтобы в ускоренном темпе можно было преодолевать препятствия субъективного характера в рамках правового поля", - сообщил Филимонов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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георгий филимонов, выставка-форум "россия" — радио sputnik, россия
Вологодская область, Георгий Филимонов, Выставка-форум "Россия" — радио Sputnik, Россия

Филимонов рассказал об инструментах продуктовой безопасности Вологодчины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. На следующий год в регионе предусмотрен ряд финансовых инструментов для обеспечения продовольственной безопасности региона, сообщил РИА Новости врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
Заявление прозвучало в рамках Дня Вологодской области на международной выставке-форуме "Россия".
Глава региона перечислил перспективные направления развития.
"Развитие птицеводства, строительство новых животноводческих комплексов в молочном направлении, инвестиции в агропромышленный комплекс, создание новых производств, в том числе при помощи инвесторов из столичных регионов, которые готовы зайти, чтобы земля работала", - рассказал Филимонов.
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Также глава региона сказал, что будет выпущена целая линейка товаров, направленных на поддержку бренда "Настоящий вологодский продукт".
"Хочется, чтобы все знали, что это качественные, вкусные продукты, сделанные с сохранением традиционной рецептуры. Не только легендарное вологодское масло, не только наше варенье – это целая линейка в том числе фермерских продуктов, которая должна быть доступна, которая должна быть в холодильниках и на столах наших жителей", - подчеркнул Филимонов.
Глава региона отметил, что главная задача региона не только обеспечить собственную продовольственную безопасность, но и выйти на содействие продовольственной безопасности России.
«
"Наше кредо – увеличение земли в сельхозобороте, чтобы федеральный закон о вовлечении земли в сельхозоборот работал. Мы просто с коллегами приложили усилия для того, чтобы внести в этот закон изменения. И сейчас вносим поправки для того, чтобы в ускоренном темпе можно было преодолевать препятствия субъективного характера в рамках правового поля", - сообщил Филимонов.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновВыставка-форум "Россия" — радио SputnikРоссия
 
 
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