https://ria.ru/20231228/feodosiya-1918832473.html
В Крыму оценили ущерб Феодосии после атаки ВСУ как минимальный
В Крыму оценили ущерб Феодосии после атаки ВСУ как минимальный - РИА Новости, 28.12.2023
В Крыму оценили ущерб Феодосии после атаки ВСУ как минимальный
Инфраструктуре Феодосии после атаки украинских войск нанесен минимальный ущерб, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:46
2023-12-28T18:46
2023-12-28T18:46
специальная военная операция на украине
феодосия
россия
владимир константинов
республика крым
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Инфраструктуре Феодосии после атаки украинских войск нанесен минимальный ущерб, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Украинские войска нанесли удар по порту Феодосии ночью 26 декабря. По данным МЧС, один человек погиб, четверо ранены. Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск". "Повреждения минимальные. В этом смысле со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро", - сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". По его мнению, удар украинских войск по Феодосии был связан с поиском информационных искусственных побед на фоне провалившегося контрнаступления на линии фронта. "Победа будет за нами, я в этом не сомневаюсь, ничего у них не получится", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20231226/krym-1918104875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Крыму оценили ущерб Феодосии после атаки ВСУ как минимальный
Константинов: Феодосия быстро справится с последствиями атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Инфраструктуре Феодосии после атаки украинских войск нанесен минимальный ущерб, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Украинские войска нанесли удар по порту Феодосии ночью 26 декабря. По данным МЧС
, один человек погиб, четверо ранены. Минобороны РФ
сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ
поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск".
"Повреждения минимальные. В этом смысле со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро", - сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". По его мнению, удар украинских войск по Феодосии был связан с поиском информационных искусственных побед на фоне провалившегося контрнаступления на линии фронта.
"Победа будет за нами, я в этом не сомневаюсь, ничего у них не получится", - подчеркнул глава парламента.
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