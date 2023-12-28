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В Крыму оценили ущерб Феодосии после атаки ВСУ как минимальный - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/feodosiya-1918832473.html
В Крыму оценили ущерб Феодосии после атаки ВСУ как минимальный
В Крыму оценили ущерб Феодосии после атаки ВСУ как минимальный - РИА Новости, 28.12.2023
В Крыму оценили ущерб Феодосии после атаки ВСУ как минимальный
Инфраструктуре Феодосии после атаки украинских войск нанесен минимальный ущерб, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T18:46
2023-12-28T18:46
специальная военная операция на украине
феодосия
россия
владимир константинов
республика крым
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Инфраструктуре Феодосии после атаки украинских войск нанесен минимальный ущерб, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Украинские войска нанесли удар по порту Феодосии ночью 26 декабря. По данным МЧС, один человек погиб, четверо ранены. Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск". "Повреждения минимальные. В этом смысле со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро", - сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". По его мнению, удар украинских войск по Феодосии был связан с поиском информационных искусственных побед на фоне провалившегося контрнаступления на линии фронта. "Победа будет за нами, я в этом не сомневаюсь, ничего у них не получится", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20231226/krym-1918104875.html
феодосия
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Специальная военная операция на Украине, Феодосия, Россия, Владимир Константинов, Республика Крым, Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Крыму оценили ущерб Феодосии после атаки ВСУ как минимальный

Константинов: Феодосия быстро справится с последствиями атаки ВСУ

© РИА НовостиПоследствия атаки на Феодосию
Последствия атаки на Феодосию - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости
Последствия атаки на Феодосию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Инфраструктуре Феодосии после атаки украинских войск нанесен минимальный ущерб, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Украинские войска нанесли удар по порту Феодосии ночью 26 декабря. По данным МЧС, один человек погиб, четверо ранены. Минобороны РФ сообщило, что в ходе отражения удара ВСУ поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск".
"Повреждения минимальные. В этом смысле со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро", - сказал Константинов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". По его мнению, удар украинских войск по Феодосии был связан с поиском информационных искусственных побед на фоне провалившегося контрнаступления на линии фронта.
"Победа будет за нами, я в этом не сомневаюсь, ничего у них не получится", - подчеркнул глава парламента.
Ликвидация последствий атаки на Феодосию со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Спецслужбы вычислили всех выложивших видео ударов по Крыму
26 декабря, 10:34
 
Специальная военная операция на УкраинеФеодосияРоссияВладимир КонстантиновРеспублика КрымПроисшествияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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