"Впервые в истории". В России неожиданно высказались о Европе
Глава "Газпрома" Миллер: в Европе искусственно разрушают спрос на газ
Вид на центр Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Европе создали прецедент искусственного разрушения спроса на газ — одного из самых экологически чистых энергоносителей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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"Там (в Европе – прим. Ред.) впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов", — сказал он.
Как отметил Миллер, в мире рост спроса на этот вид топлива продолжится — на 43 процента в течение следующих 25 лет. По его словам, Россия готова удовлетворить растущие потребности в газе.
"Мы развиваем сотрудничество со странами, которые заинтересованы в надежном энергоснабжении. И уже давно ведем работу на восточном направлении. Прежде всего, с Китаем", — резюмировал он.
Запад ввел санкции против российского энергетического сектора после начала специальной операции на Украине. Курс на отказ от российского топлива привел к росту цен на энергоресурсы и всплеску инфляции в Европе и США. После подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность европейских стран во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что меры против России неэффективны.