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"Впервые в истории". В России неожиданно высказались о Европе - РИА Новости, 28.12.2023
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19:31 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/evropa-1918840409.html
"Впервые в истории". В России неожиданно высказались о Европе
"Впервые в истории". В России неожиданно высказались о Европе - РИА Новости, 28.12.2023
"Впервые в истории". В России неожиданно высказались о Европе
В Европе создали прецедент искусственного разрушения спроса на газ — одного из самых экологически чистых энергоносителей, заявил глава "Газпрома" Алексей... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T19:31
2023-12-28T19:31
экономика
европа
россия
украина
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Европе создали прецедент искусственного разрушения спроса на газ — одного из самых экологически чистых энергоносителей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер."Там (в Европе – прим. Ред.) впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов", — сказал он.Как отметил Миллер, в мире рост спроса на этот вид топлива продолжится — на 43 процента в течение следующих 25 лет. По его словам, Россия готова удовлетворить растущие потребности в газе."Мы развиваем сотрудничество со странами, которые заинтересованы в надежном энергоснабжении. И уже давно ведем работу на восточном направлении. Прежде всего, с Китаем", — резюмировал он.Запад ввел санкции против российского энергетического сектора после начала специальной операции на Украине. Курс на отказ от российского топлива привел к росту цен на энергоресурсы и всплеску инфляции в Европе и США. После подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность европейских стран во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что меры против России неэффективны.
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экономика, европа, россия, украина, алексей миллер, газпром
Экономика, Европа, Россия, Украина, Алексей Миллер, Газпром
"Впервые в истории". В России неожиданно высказались о Европе

Глава "Газпрома" Миллер: в Европе искусственно разрушают спрос на газ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Европе создали прецедент искусственного разрушения спроса на газ — одного из самых экологически чистых энергоносителей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
«
"Там (в Европе – прим. Ред.) впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов", — сказал он.
Как отметил Миллер, в мире рост спроса на этот вид топлива продолжится — на 43 процента в течение следующих 25 лет. По его словам, Россия готова удовлетворить растущие потребности в газе.
"Мы развиваем сотрудничество со странами, которые заинтересованы в надежном энергоснабжении. И уже давно ведем работу на восточном направлении. Прежде всего, с Китаем", — резюмировал он.
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В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что меры против России неэффективны.
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ЭкономикаЕвропаРоссияУкраинаАлексей МиллерГазпром
 
 
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