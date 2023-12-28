https://ria.ru/20231228/evakuatsiya-1918847865.html

Киев принудительно вывез из подконтрольной ВСУ части ДНР сто тысяч человек

Киев принудительно вывез из подконтрольной ВСУ части ДНР сто тысяч человек - РИА Новости, 28.12.2023

Киев принудительно вывез из подконтрольной ВСУ части ДНР сто тысяч человек

Киев принудительно вывез из подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики более ста тысяч человек, сообщило украинское Министерство по вопросам... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T20:24

2023-12-28T20:24

2023-12-28T21:06

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Киев принудительно вывез из подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики более ста тысяч человек, сообщило украинское Министерство по вопросам реинтеграции в Telegram-канале."Обязательная эвакуация населения Донецкой области (подконтрольная Киеву часть ДНР. — Прим. ред.) началась в августе 2022 года. С этого времени в ее пределах в безопасные регионы переместились более ста тысяч граждан", — говорится в публикации.Среди них — более 13,2 тысячи детей и 4,8 тысячи маломобильных, уточнили в министерстве.По данным ведомства, людей вывозят в Житомирскую область на северо-западе Украины, там их селят в бесплатные приюты.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, но часть жителей категорически отказались выезжать и остались в городе. Кроме того, в срочном порядке эвакуируют людей в Харьковской и Сумской областях, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20230727/ukraina-1886732205.html

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донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, киев