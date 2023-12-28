https://ria.ru/20231228/eskalator-1918763994.html
В ТЦ в Екатеринбурге ногу ребенка зажевало на эскалаторе
В ТЦ в Екатеринбурге ногу ребенка зажевало на эскалаторе - РИА Новости, 28.12.2023
В ТЦ в Екатеринбурге ногу ребенка зажевало на эскалаторе
Ногу ребенка зажевало на эскалаторе в торговом центре "Карнавал" в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:28
2023-12-28T14:28
2023-12-28T14:36
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Ногу ребенка зажевало на эскалаторе в торговом центре "Карнавал" в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. "Да, такое сообщение к нам поступало, но по прибытию спасателей ребенок уже был передан скорой медицинской помощи", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующие вопросы. По информации Telegram-канала Ural Mash, мальчик застрял, когда поднимался наверх вместе с мамой, стопа ребенка наполовину вошла в механизм. Инцидент с пятилетним ребенком подтвердил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По предварительным данным, с эскалатором что-то "случилось на середине". "Ребенок по имени Руслан бригадой скорой помощи в срочном порядке доставлен в девятую детскую больницу для оказания медицинской помощи с диагнозом "Закрытый осколочный перелом кости правой стопы". Есть опасения, что врачам, возможно, придется ампутировать один из пальцев пострадавшей ноги. Врачи делают все возможное, чтобы обойтись без таких кардинальных мер", – сказал Горелых. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №9 для выяснения более точных обстоятельств инцидента, сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения, добавил представитель ГУ МВД. Как отметили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава, ребенок с травмой стопы доставлен в приемное отделение. "Жизнь маленького пациента вне опасности. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", – сказали там. Региональная прокуратура организовала проверку по инциденту - в частности, будет оцениваться, как соблюдались нормы в части эксплуатации эскалатора, говорится в релизе ведомства.
https://ria.ru/20231222/malchik-1917386165.html
https://ria.ru/20230728/eskalator-1886832747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ТЦ в Екатеринбурге ногу ребенка зажевало на эскалаторе
В ТЦ "Карнавал" в Екатеринбурге ногу 5-летнего мальчика зажевало на эскалаторе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Ногу ребенка зажевало на эскалаторе в торговом центре "Карнавал" в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
«
"Да, такое сообщение к нам поступало, но по прибытию спасателей ребенок уже был передан скорой медицинской помощи", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующие вопросы.
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По информации Telegram-канала Ural Mash, мальчик застрял, когда поднимался наверх вместе с мамой, стопа ребенка наполовину вошла в механизм.
Инцидент с пятилетним ребенком подтвердил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых
. По предварительным данным, с эскалатором что-то "случилось на середине".
«
"Ребенок по имени Руслан бригадой скорой помощи в срочном порядке доставлен в девятую детскую больницу для оказания медицинской помощи с диагнозом "Закрытый осколочный перелом кости правой стопы". Есть опасения, что врачам, возможно, придется ампутировать один из пальцев пострадавшей ноги. Врачи делают все возможное, чтобы обойтись без таких кардинальных мер", – сказал Горелых.
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №9 для выяснения более точных обстоятельств инцидента, сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения, добавил представитель ГУ МВД.
Как отметили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава, ребенок с травмой стопы доставлен в приемное отделение. "Жизнь маленького пациента вне опасности. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", – сказали там.
Региональная прокуратура организовала проверку по инциденту - в частности, будет оцениваться, как соблюдались нормы в части эксплуатации эскалатора, говорится в релизе ведомства.
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