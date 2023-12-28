Рейтинг@Mail.ru
В ТЦ в Екатеринбурге ногу ребенка зажевало на эскалаторе - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 28.12.2023 (обновлено: 14:36 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/eskalator-1918763994.html
В ТЦ в Екатеринбурге ногу ребенка зажевало на эскалаторе
В ТЦ в Екатеринбурге ногу ребенка зажевало на эскалаторе - РИА Новости, 28.12.2023
В ТЦ в Екатеринбурге ногу ребенка зажевало на эскалаторе
Ногу ребенка зажевало на эскалаторе в торговом центре "Карнавал" в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:28
2023-12-28T14:36
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918766268_0:0:706:397_1920x0_80_0_0_53f25c335918422dd0897ce36e5dfca4.png
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Ногу ребенка зажевало на эскалаторе в торговом центре "Карнавал" в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. "Да, такое сообщение к нам поступало, но по прибытию спасателей ребенок уже был передан скорой медицинской помощи", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующие вопросы. По информации Telegram-канала Ural Mash, мальчик застрял, когда поднимался наверх вместе с мамой, стопа ребенка наполовину вошла в механизм. Инцидент с пятилетним ребенком подтвердил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По предварительным данным, с эскалатором что-то "случилось на середине". "Ребенок по имени Руслан бригадой скорой помощи в срочном порядке доставлен в девятую детскую больницу для оказания медицинской помощи с диагнозом "Закрытый осколочный перелом кости правой стопы". Есть опасения, что врачам, возможно, придется ампутировать один из пальцев пострадавшей ноги. Врачи делают все возможное, чтобы обойтись без таких кардинальных мер", – сказал Горелых. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №9 для выяснения более точных обстоятельств инцидента, сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения, добавил представитель ГУ МВД. Как отметили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава, ребенок с травмой стопы доставлен в приемное отделение. "Жизнь маленького пациента вне опасности. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", – сказали там. Региональная прокуратура организовала проверку по инциденту - в частности, будет оцениваться, как соблюдались нормы в части эксплуатации эскалатора, говорится в релизе ведомства.
https://ria.ru/20231222/malchik-1917386165.html
https://ria.ru/20230728/eskalator-1886832747.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918766268_0:0:706:531_1920x0_80_0_0_f300c89cda4e35778ad4e348e8fae134.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ТЦ в Екатеринбурге ногу ребенка зажевало на эскалаторе

В ТЦ "Карнавал" в Екатеринбурге ногу 5-летнего мальчика зажевало на эскалаторе

© Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга/TelegramНогу ребенка зажевало в торговом центре "Карнавал" в Екатеринбурге
Ногу ребенка зажевало в торговом центре Карнавал в Екатеринбурге
© Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга/Telegram
Ногу ребенка зажевало в торговом центре "Карнавал" в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Ногу ребенка зажевало на эскалаторе в торговом центре "Карнавал" в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
«
"Да, такое сообщение к нам поступало, но по прибытию спасателей ребенок уже был передан скорой медицинской помощи", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующие вопросы.
Покупатели в торговом центре - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
ТЦ в Благовещенске выплатил компенсацию упавшему с эскалатора мальчику
22 декабря, 08:43
По информации Telegram-канала Ural Mash, мальчик застрял, когда поднимался наверх вместе с мамой, стопа ребенка наполовину вошла в механизм.
Инцидент с пятилетним ребенком подтвердил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По предварительным данным, с эскалатором что-то "случилось на середине".
«
"Ребенок по имени Руслан бригадой скорой помощи в срочном порядке доставлен в девятую детскую больницу для оказания медицинской помощи с диагнозом "Закрытый осколочный перелом кости правой стопы". Есть опасения, что врачам, возможно, придется ампутировать один из пальцев пострадавшей ноги. Врачи делают все возможное, чтобы обойтись без таких кардинальных мер", – сказал Горелых.
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа отдела полиции №9 для выяснения более точных обстоятельств инцидента, сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения, добавил представитель ГУ МВД.
Как отметили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава, ребенок с травмой стопы доставлен в приемное отделение. "Жизнь маленького пациента вне опасности. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", – сказали там.
Региональная прокуратура организовала проверку по инциденту - в частности, будет оцениваться, как соблюдались нормы в части эксплуатации эскалатора, говорится в релизе ведомства.
Пассажиры на эскалаторе - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Ребенку зажало ногу на эскалаторе в московском метро
28 июля, 13:08
 
ПроисшествияЕкатеринбургВалерий ГорелыхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала