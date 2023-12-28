https://ria.ru/20231228/elektromobil-1918749002.html

Xiaomi представила свой первый электромобиль

Xiaomi представила свой первый электромобиль - РИА Новости, 28.12.2023

Xiaomi представила свой первый электромобиль

Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi представила свой первый электромобиль, трансляция презентации велась в социальной сети... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:32

2023-12-28T13:32

2023-12-28T13:32

xiaomi inc

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ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Китайская компания-производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi представила свой первый электромобиль, трансляция презентации велась в социальной сети Weibo. Седан SU7 оснащен операционной системой Xiaomi HyperOS и имеет высокую степень интеграции со смартфоном и аксессуарами для "умного" дома. "Цель Xiaomi не уступать Porsche и Tesla, создать автомобиль мечты в новую эпоху автомобильной промышленности", - сказал глава компании Лэй Цзюнь в ходе презентации. Он отметил, что Xiaomi ставила перед собой задачу создать красивое, легкое в управлении, удобное и безопасное интеллектуальное пространство. Кроме того, уверен он, Xiaomi войдет в пятерку крупнейших производителей автомобилей через 15-20 лет. Судя по изображениям, опубликованным в социальных сетях компании, электромобиль представлен в сером и ярко-голубом цветах.

https://ria.ru/20231128/elektromobil-1912351276.html

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xiaomi inc