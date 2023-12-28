https://ria.ru/20231228/elektrichestvo-1918864617.html
Под Ярославлем в район с режимом ЧС частично восстановили электричество
Под Ярославлем в район с режимом ЧС частично восстановили электричество - РИА Новости, 28.12.2023
Под Ярославлем в район с режимом ЧС частично восстановили электричество
Электроснабжение восстановлено в пяти из восьми районов Ярославской области, где введен режим ЧС из-за массовых отключений, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T23:38
2023-12-28T23:38
2023-12-28T23:38
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в пяти из восьми районов Ярославской области, где введен режим ЧС из-за массовых отключений, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Значительно продвинулось восстановление электросетей региона. Электроснабжение полностью налажено в пяти районах области. Продолжаются работы в Ростовском и Борисоглебском районах и городском округе Переславль-Залесский", - написал Евраев в своем Telegram-канале. Он отметил, что, по словам представителя "Россети Центра", ситуация выровняется к полуночи, если не произойдет новых случаев падений деревьев на линии. Над устранением перебоев в электроснабжении работают более 500 человек, сообщил губернатор. Кроме ярославских энергетиков задействованы бригады из Костромской, Тверской, Тульской, Воронежской областей и Удмуртии, активную помощь оказывают спасатели и добровольцы. Также энергетики отрабатывают вновь поступающие заявки жителей. "За все время работ специалисты устранили уже более 330 обрывов проводов. Бригады продолжают расчищать трассы вдоль линий электропередач, спиливают заснеженные деревья и ветви, которые могут угрожать новыми обрывами", - написал глава региона. Прокуратура Ярославской области 25 декабря сообщила, что проводит проверку по фактам массовых отключений света в регионе. По данным ведомства, 23-25 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями была прекращена поставка электроэнергии в 1050 населенных пунктах, в которых проживают свыше 23 тысяч человек. Позже Евраев сообщил, что из-за отключений режим ЧС введен в восьми районах области. По его словам, главная причина отключений - несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад: мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву.
https://ria.ru/20231225/kaliningrad-1917863941.html
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происшествия, ярославская область, михаил евраев, ярославль, борисоглебский район
Происшествия, Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославль, Борисоглебский район
Под Ярославлем в район с режимом ЧС частично восстановили электричество
Под Ярославлем в район, где введен режим ЧС, частично восстановили электричество
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек – РИА Новости.
Электроснабжение восстановлено в пяти из восьми районов Ярославской области, где введен режим ЧС из-за массовых отключений, сообщил
губернатор Михаил Евраев.
«
"Значительно продвинулось восстановление электросетей региона. Электроснабжение полностью налажено в пяти районах области. Продолжаются работы в Ростовском и Борисоглебском районах и городском округе Переславль-Залесский", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что, по словам представителя "Россети Центра", ситуация выровняется к полуночи, если не произойдет новых случаев падений деревьев на линии.
Над устранением перебоев в электроснабжении работают более 500 человек, сообщил губернатор. Кроме ярославских энергетиков задействованы бригады из Костромской, Тверской, Тульской, Воронежской областей
и Удмуртии, активную помощь оказывают спасатели и добровольцы. Также энергетики отрабатывают вновь поступающие заявки жителей.
«
"За все время работ специалисты устранили уже более 330 обрывов проводов. Бригады продолжают расчищать трассы вдоль линий электропередач, спиливают заснеженные деревья и ветви, которые могут угрожать новыми обрывами", - написал глава региона.
Прокуратура Ярославской области 25 декабря сообщила, что проводит проверку по фактам массовых отключений света в регионе. По данным ведомства, 23-25 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями была прекращена поставка электроэнергии в 1050 населенных пунктах, в которых проживают свыше 23 тысяч человек.
Позже Евраев сообщил, что из-за отключений режим ЧС введен в восьми районах области. По его словам, главная причина отключений - несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад: мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву.
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