https://ria.ru/20231228/efimov-1918706155.html

Ефимов: право на КРТ в Полесском проезде выставили на торги

Ефимов: право на КРТ в Полесском проезде выставили на торги - РИА Новости, 28.12.2023

Ефимов: право на КРТ в Полесском проезде выставили на торги

Неэффективно используемую территорию в Полесском проезде в Москве ждет комплексное развитие, прием заявок для участия в торгах на право заключения договора о... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:09

2023-12-28T12:09

2023-12-28T12:09

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Неэффективно используемую территорию в Полесском проезде в Москве ждет комплексное развитие, прием заявок для участия в торгах на право заключения договора о КРТ осуществляется до 7 марта 2024 года, а сами торги пройдут 19 марта, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Право на комплексное развитие неэффективно используемой территории в Полесском проезде на северо-западе столицы общей площадью 1,14 гектара выставлено на торги. Инвестиции в развитие площадки оценивается почти в 7 миллиардов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что после редевелопмента там появятся свыше 850 новых рабочих мест.Отмечается, что данный участок располагается на северо-западе Москвы по адресу: Полесский проезд, владение 16. У него хорошая транспортная доступность, рядом находится станция столичного метро "Щукинская". На данный момент на территории участка находится неиспользуемая газозаправочная станция и склады. Торги на право реорганизации участка стартуют с 11,37 млн руб.В свою очередь, министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что после КРТ на этом месте будет создано современное городское пространство. Он уточнил, что выбранный в ходе торгов инвестор сможет построить порядка 35 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, в том числе отделения банков, кафе, рестораны, магазины и культурно-досуговые объекты, а также медучреждения. Кроме того, на данной территории предусмотрено размещение помещений для Московского метрополитена.Все желающие могут ознакомиться с подробной информацией о проведении торгов на сайте torgi.gov.ru, а также на торговой площадке Росэлторг и Инвестиционном портале Москвы.На территории Москвы в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в столице на различных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что в городе начали принимать заявки для участия в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Малино" в Зеленограде, подать заявку можно до 1 февраля 2024 года, а сами торги назначены на 13 февраля.

https://ria.ru/20231228/sdelki_s_msp-1918562314.html

https://ria.ru/20231227/moskva-1918296286.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)