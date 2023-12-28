В ДТП под Саратовом погиб человек, трое пострадали
В ДТП с маршруткой под Саратовом погиб человек, трое пострадали
© Юрий Юрин/TelegramВ Энгельсском районе Саратовской области вблизи станции Титоренко произошло столкновение трех автомобилей
© Юрий Юрин/Telegram
САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус, внедорожник и грузовик столкнулись в Саратовской области, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
"По предварительным данным, в 9.10 (8.10 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе вблизи станции Титоренко произошло столкновение трех автомобилей: маршрутной "Газели", "УАЗа" и "КамАЗа". В результате ДТП из маршрутной "Газели" пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. Из "УАЗа" погиб водитель мужчина. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют пострадавших и тело погибшего мужчины", - написал Юрин в Telegram-канале.
© Юрий Юрин/TelegramВ Энгельсском районе Саратовской области вблизи станции Титоренко произошло столкновение трех автомобилей
© Юрий Юрин/Telegram
В Энгельсском районе Саратовской области вблизи станции Титоренко произошло столкновение трех автомобилей
Он уточнил, что водитель грузовика не пострадал.
Как уточнили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, в результате ДТП погиб водитель автомобиля "УАЗ Патриот", а водитель "Газели" и пассажирка микроавтобуса доставлены в медучреждение.