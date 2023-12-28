https://ria.ru/20231228/dtp-1918642782.html

В ДТП под Саратовом погиб человек, трое пострадали

В ДТП под Саратовом погиб человек, трое пострадали - РИА Новости, 28.12.2023

В ДТП под Саратовом погиб человек, трое пострадали

Маршрутный микроавтобус, внедорожник и грузовик столкнулись в Саратовской области, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщил начальник... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:21

2023-12-28T10:21

2023-12-28T10:27

происшествия

саратовская область

энгельсский район

ульяновский автомобильный завод (уаз)

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус, внедорожник и грузовик столкнулись в Саратовской области, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. "По предварительным данным, в 9.10 (8.10 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе вблизи станции Титоренко произошло столкновение трех автомобилей: маршрутной "Газели", "УАЗа" и "КамАЗа". В результате ДТП из маршрутной "Газели" пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. Из "УАЗа" погиб водитель мужчина. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют пострадавших и тело погибшего мужчины", - написал Юрин в Telegram-канале. Он уточнил, что водитель грузовика не пострадал. Как уточнили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, в результате ДТП погиб водитель автомобиля "УАЗ Патриот", а водитель "Газели" и пассажирка микроавтобуса доставлены в медучреждение.

https://ria.ru/20231228/stolknovenie-1918601781.html

саратовская область

энгельсский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратовская область, энгельсский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), гибдд мвд рф