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В ДТП под Саратовом погиб человек, трое пострадали - РИА Новости, 28.12.2023
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10:21 28.12.2023 (обновлено: 10:27 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/dtp-1918642782.html
В ДТП под Саратовом погиб человек, трое пострадали
В ДТП под Саратовом погиб человек, трое пострадали - РИА Новости, 28.12.2023
В ДТП под Саратовом погиб человек, трое пострадали
Маршрутный микроавтобус, внедорожник и грузовик столкнулись в Саратовской области, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщил начальник... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:21
2023-12-28T10:27
происшествия
саратовская область
энгельсский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус, внедорожник и грузовик столкнулись в Саратовской области, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. "По предварительным данным, в 9.10 (8.10 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе вблизи станции Титоренко произошло столкновение трех автомобилей: маршрутной "Газели", "УАЗа" и "КамАЗа". В результате ДТП из маршрутной "Газели" пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. Из "УАЗа" погиб водитель мужчина. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют пострадавших и тело погибшего мужчины", - написал Юрин в Telegram-канале. Он уточнил, что водитель грузовика не пострадал. Как уточнили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, в результате ДТП погиб водитель автомобиля "УАЗ Патриот", а водитель "Газели" и пассажирка микроавтобуса доставлены в медучреждение.
https://ria.ru/20231228/stolknovenie-1918601781.html
саратовская область
энгельсский район
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происшествия, саратовская область, энгельсский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), гибдд мвд рф
Происшествия, Саратовская область, Энгельсский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), ГИБДД МВД РФ
В ДТП под Саратовом погиб человек, трое пострадали

В ДТП с маршруткой под Саратовом погиб человек, трое пострадали

© Юрий Юрин/TelegramВ Энгельсском районе Саратовской области вблизи станции Титоренко произошло столкновение трех автомобилей
В Энгельсском районе Саратовской области вблизи станции Титоренко произошло столкновение трех автомобилей
© Юрий Юрин/Telegram
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус, внедорожник и грузовик столкнулись в Саратовской области, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
"По предварительным данным, в 9.10 (8.10 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе вблизи станции Титоренко произошло столкновение трех автомобилей: маршрутной "Газели", "УАЗа" и "КамАЗа". В результате ДТП из маршрутной "Газели" пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь. Из "УАЗа" погиб водитель мужчина. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют пострадавших и тело погибшего мужчины", - написал Юрин в Telegram-канале.
© Юрий Юрин/TelegramВ Энгельсском районе Саратовской области вблизи станции Титоренко произошло столкновение трех автомобилей
В Энгельсском районе Саратовской области вблизи станции Титоренко произошло столкновение трех автомобилей
© Юрий Юрин/Telegram
В Энгельсском районе Саратовской области вблизи станции Титоренко произошло столкновение трех автомобилей
Он уточнил, что водитель грузовика не пострадал.
Как уточнили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, в результате ДТП погиб водитель автомобиля "УАЗ Патриот", а водитель "Газели" и пассажирка микроавтобуса доставлены в медучреждение.
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ПроисшествияСаратовская областьЭнгельсский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)ГИБДД МВД РФ
 
 
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