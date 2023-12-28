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В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина - РИА Новости, 28.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 28.12.2023 (обновлено: 15:41 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/dron-kamikadze-1918786247.html
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина - РИА Новости, 28.12.2023
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина
Мирный житель получил осколочные ранения при атаке украинского дрона-камикадзе в селе Мокрая Орловка приграничного Грайворонского округа, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:27
2023-12-28T15:41
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
происшествия
белгород
харьковская область
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БЕЛГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения при атаке украинского дрона-камикадзе в селе Мокрая Орловка приграничного Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Мокрая Орловка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате вражеской атаки в Грайворонском городском округе осколочные ранения получил мирный житель - взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей", - написал губернатор.Он добавил, что медиками пострадавший доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода, ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь. По словам главы региона, также в результате взрыва поврежден частный жилой дом и хозпостройка.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20231228/rabochiy-1918746747.html
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белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, происшествия, белгород, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгород, Харьковская область
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина

Гладков: мужчина ранен при атаке дрона ВСУ в селе Мокрая Орловка под Белгородом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения при атаке украинского дрона-камикадзе в селе Мокрая Орловка приграничного Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"Село Мокрая Орловка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате вражеской атаки в Грайворонском городском округе осколочные ранения получил мирный житель - взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей", - написал губернатор.
Он добавил, что медиками пострадавший доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода, ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь. По словам главы региона, также в результате взрыва поврежден частный жилой дом и хозпостройка.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородХарьковская область
 
 
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