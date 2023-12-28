https://ria.ru/20231228/dron-kamikadze-1918786247.html
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина - РИА Новости, 28.12.2023
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина
Мирный житель получил осколочные ранения при атаке украинского дрона-камикадзе в селе Мокрая Орловка приграничного Грайворонского округа, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:27
2023-12-28T15:27
2023-12-28T15:41
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БЕЛГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения при атаке украинского дрона-камикадзе в селе Мокрая Орловка приграничного Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Мокрая Орловка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате вражеской атаки в Грайворонском городском округе осколочные ранения получил мирный житель - взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей", - написал губернатор.Он добавил, что медиками пострадавший доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода, ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь. По словам главы региона, также в результате взрыва поврежден частный жилой дом и хозпостройка.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20231228/rabochiy-1918746747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина
Гладков: мужчина ранен при атаке дрона ВСУ в селе Мокрая Орловка под Белгородом