https://ria.ru/20231228/dron-kamikadze-1918786247.html

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина - РИА Новости, 28.12.2023

В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина

Мирный житель получил осколочные ранения при атаке украинского дрона-камикадзе в селе Мокрая Орловка приграничного Грайворонского округа, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:27

2023-12-28T15:27

2023-12-28T15:41

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белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 28 дек - РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения при атаке украинского дрона-камикадзе в селе Мокрая Орловка приграничного Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Мокрая Орловка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате вражеской атаки в Грайворонском городском округе осколочные ранения получил мирный житель - взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей", - написал губернатор.Он добавил, что медиками пострадавший доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода, ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь. По словам главы региона, также в результате взрыва поврежден частный жилой дом и хозпостройка.Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20231228/rabochiy-1918746747.html

белгородская область

украина

белгород

харьковская область

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Наталья Макарова

белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, происшествия, белгород, харьковская область