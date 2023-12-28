https://ria.ru/20231228/doverennye-1918675217.html

Доверенными лицами Путина на выборах стали 346 человек

Доверенными лицами Путина на выборах стали 346 человек - РИА Новости, 28.12.2023

Доверенными лицами Путина на выборах стали 346 человек

Доверенными лицами президента Владимира Путина на выборах в марте 2024 года стали 346 человек, следует из постановления ЦИК. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:17

2023-12-28T11:17

2023-12-28T15:23

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выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Доверенными лицами президента Владимира Путина на выборах в марте 2024 года стали 346 человек, следует из постановления ЦИК."Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 346 человек", — сообщила член комиссии Наталья Бударина.По итогам голосования постановление приняли единогласно.Согласно документу, в списке доверенных лиц кандидата на должность президента Владимира Путина есть главный редактор международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, ректор МГУ Виктор Садовничий, доктор Леонид Рошаль, артист балета Сергей Полунин, фигурист Евгений Плющенко, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.Также в список вошли дирижер Юрий Башмет, врач Леонид Бокерия, артисты Сергей Безруков, Лариса Долина, Shaman (Ярослав Дронов), Николай Цискаридзе, тренер Ирина Винер, члены СПЧ Марина Ахмедова, Игорь Ашманов, Юлия Белехова, телеведущая Юлия Барановская и другие.Группу избирателей в поддержку кандидата Владимира Путина зарегистрировали 20 декабря. Действующий глава государства подал документы в ЦИК в порядке самовыдвижения 18 декабря.Выборы президента России назначили на 17 марта. Голосование будет проходить три дня — с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20231220/agitatsiya-1916959713.html

https://ria.ru/20231228/obraschenie-1918661335.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, цик рф, владимир путин