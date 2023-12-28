https://ria.ru/20231228/dorogi-1918795199.html
Правительство выделит десять миллиардов рублей на ремонт федеральных дорог
Правительство выделит десять миллиардов рублей на ремонт федеральных дорог - РИА Новости, 28.12.2023
Правительство выделит десять миллиардов рублей на ремонт федеральных дорог
Правительство РФ выделит 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт участков автодорог федерального значения в регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:46
2023-12-28T15:46
2023-12-28T16:15
россия
калининградская область
краснодарский край
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт участков автодорог федерального значения в регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином в четверг. "Сегодня обсудим вопрос о дополнительном выделении 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт автострад в регионах, среди них это Вологодская, Свердловская и Калининградская области, Краснодарский край и республика Карелия", - сказал Мишустин. Также планируется расширить участок дороги М-9 "Балтия" в Тверской области. Это необходимо, чтобы обеспечить удобный подъезд к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. "Рассчитываем, что принятые меры помогут ускорить автомобильное движение, повысить транспортную доступность между городами и населенными пунктами. Ну а, соответственно, поездки для наших граждан станут более комфортными и, что очень важно, более безопасными", – сказал глава правительства.
https://ria.ru/20231228/m-11-1918772532.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининградская область, краснодарский край, михаил мишустин
Россия, Калининградская область, Краснодарский край, Михаил Мишустин
Правительство выделит десять миллиардов рублей на ремонт федеральных дорог
Мишустин: на ремонт дорог в регионах выделят десять миллиардов рублей