https://ria.ru/20231228/dorogi-1918795199.html

Правительство выделит десять миллиардов рублей на ремонт федеральных дорог

Правительство выделит десять миллиардов рублей на ремонт федеральных дорог - РИА Новости, 28.12.2023

Правительство выделит десять миллиардов рублей на ремонт федеральных дорог

Правительство РФ выделит 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт участков автодорог федерального значения в регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:46

2023-12-28T15:46

2023-12-28T16:15

россия

калининградская область

краснодарский край

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт участков автодорог федерального значения в регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином в четверг. "Сегодня обсудим вопрос о дополнительном выделении 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт автострад в регионах, среди них это Вологодская, Свердловская и Калининградская области, Краснодарский край и республика Карелия", - сказал Мишустин. Также планируется расширить участок дороги М-9 "Балтия" в Тверской области. Это необходимо, чтобы обеспечить удобный подъезд к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. "Рассчитываем, что принятые меры помогут ускорить автомобильное движение, повысить транспортную доступность между городами и населенными пунктами. Ну а, соответственно, поездки для наших граждан станут более комфортными и, что очень важно, более безопасными", – сказал глава правительства.

https://ria.ru/20231228/m-11-1918772532.html

россия

калининградская область

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, калининградская область, краснодарский край, михаил мишустин