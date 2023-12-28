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ВСУ обстреляли Донецк и поселок Гольмовский - РИА Новости, 28.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:32 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/donetsk-1918649840.html
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Гольмовский
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Гольмовский - РИА Новости, 28.12.2023
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Гольмовский
Украинские войска утром обстреляли районы Донецка и поселок Гольмовский под Горловкой, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:32
2023-12-28T10:32
специальная военная операция на украине
донецк
гольмовский
донецкая народная республика
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 дек – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли районы Донецка и поселок Гольмовский под Горловкой, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 09:05 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что за десять минут с 9.45 было выпущено шесть таких же снарядов по Киевскому району Донецка и четыре снаряда по Гольмовскому. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231227/snaryady-1918590611.html
https://ria.ru/20231227/donetsk-1918540275.html
донецк
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донецк, гольмовский, донецкая народная республика, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, НАТО, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и поселок Гольмовский

ВСУ выпустили утром 16 натовских снарядов по Донецку и Гольмовскому

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 дек – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли районы Донецка и поселок Гольмовский под Горловкой, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 09:05 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Горловке
Вчера, 23:31
Отмечается, что за десять минут с 9.45 было выпущено шесть таких же снарядов по Киевскому району Донецка и четыре снаряда по Гольмовскому.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаНАТОПроисшествия
 
 
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