https://ria.ru/20231228/donetsk-1918649840.html

ВСУ обстреляли Донецк и поселок Гольмовский

ВСУ обстреляли Донецк и поселок Гольмовский - РИА Новости, 28.12.2023

ВСУ обстреляли Донецк и поселок Гольмовский

Украинские войска утром обстреляли районы Донецка и поселок Гольмовский под Горловкой, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:32

2023-12-28T10:32

2023-12-28T10:32

специальная военная операция на украине

донецк

гольмовский

донецкая народная республика

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 дек – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли районы Донецка и поселок Гольмовский под Горловкой, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 09:05 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что за десять минут с 9.45 было выпущено шесть таких же снарядов по Киевскому району Донецка и четыре снаряда по Гольмовскому. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231227/snaryady-1918590611.html

https://ria.ru/20231227/donetsk-1918540275.html

донецк

гольмовский

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, гольмовский, донецкая народная республика, нато, происшествия