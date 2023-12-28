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Пушилин заявил, что Донбасс не позволит себе быть дотационным регионом - РИА Новости, 28.12.2023
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10:17 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/donbass-1918641423.html
Пушилин заявил, что Донбасс не позволит себе быть дотационным регионом
Пушилин заявил, что Донбасс не позволит себе быть дотационным регионом - РИА Новости, 28.12.2023
Пушилин заявил, что Донбасс не позволит себе быть дотационным регионом
Донбасс обладает большим экономическим потенциалом, регион не позволит себе быть дотационным, сейчас важно запустить в работу ранее действовавшие предприятия,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:17
2023-12-28T10:17
экономика
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Донбасс обладает большим экономическим потенциалом, регион не позволит себе быть дотационным, сейчас важно запустить в работу ранее действовавшие предприятия, заявил в эфире "Соловьев Live" глава ДНР Денис Пушилин. "Для нас очень важным сейчас является запуск старых предприятий, не менее важным являются и новые предприятия… которые будут вписываться в новую структуру экономики Донбасса… Мы понимаем, что потенциал у нас огромнейший, Донбасс никогда не позволит себе быть дотационным", - сказал Пушилин. Он отметил, что речь идет в первую очередь о традиционных для региона предприятиях угольной и металлургической промышленности. Пушилин уверен, что продукция заводов будет востребована не только на внутреннем, но и внешнем рынке.
https://ria.ru/20231213/zavod-1915434821.html
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экономика, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, россия
Экономика, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия
Пушилин заявил, что Донбасс не позволит себе быть дотационным регионом

Пушилин: Донбасс будет развивать промышленность, чтобы не быть дотационным

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Донбасс обладает большим экономическим потенциалом, регион не позволит себе быть дотационным, сейчас важно запустить в работу ранее действовавшие предприятия, заявил в эфире "Соловьев Live" глава ДНР Денис Пушилин.
"Для нас очень важным сейчас является запуск старых предприятий, не менее важным являются и новые предприятия… которые будут вписываться в новую структуру экономики Донбасса… Мы понимаем, что потенциал у нас огромнейший, Донбасс никогда не позволит себе быть дотационным", - сказал Пушилин.
Он отметил, что речь идет в первую очередь о традиционных для региона предприятиях угольной и металлургической промышленности. Пушилин уверен, что продукция заводов будет востребована не только на внутреннем, но и внешнем рынке.
Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе
В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича
13 декабря, 03:36
 
ЭкономикаДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссия
 
 
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