https://ria.ru/20231228/donbass-1918641423.html

Пушилин заявил, что Донбасс не позволит себе быть дотационным регионом

Пушилин заявил, что Донбасс не позволит себе быть дотационным регионом - РИА Новости, 28.12.2023

Пушилин заявил, что Донбасс не позволит себе быть дотационным регионом

Донбасс обладает большим экономическим потенциалом, регион не позволит себе быть дотационным, сейчас важно запустить в работу ранее действовавшие предприятия,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T10:17

2023-12-28T10:17

2023-12-28T10:17

экономика

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Донбасс обладает большим экономическим потенциалом, регион не позволит себе быть дотационным, сейчас важно запустить в работу ранее действовавшие предприятия, заявил в эфире "Соловьев Live" глава ДНР Денис Пушилин. "Для нас очень важным сейчас является запуск старых предприятий, не менее важным являются и новые предприятия… которые будут вписываться в новую структуру экономики Донбасса… Мы понимаем, что потенциал у нас огромнейший, Донбасс никогда не позволит себе быть дотационным", - сказал Пушилин. Он отметил, что речь идет в первую очередь о традиционных для региона предприятиях угольной и металлургической промышленности. Пушилин уверен, что продукция заводов будет востребована не только на внутреннем, но и внешнем рынке.

https://ria.ru/20231213/zavod-1915434821.html

донбасс

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

экономика, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, россия