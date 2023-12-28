https://ria.ru/20231228/donbass-1918641423.html
Пушилин заявил, что Донбасс не позволит себе быть дотационным регионом
Пушилин заявил, что Донбасс не позволит себе быть дотационным регионом - РИА Новости, 28.12.2023
Пушилин заявил, что Донбасс не позволит себе быть дотационным регионом
Донбасс обладает большим экономическим потенциалом, регион не позволит себе быть дотационным, сейчас важно запустить в работу ранее действовавшие предприятия,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T10:17
2023-12-28T10:17
2023-12-28T10:17
экономика
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Донбасс обладает большим экономическим потенциалом, регион не позволит себе быть дотационным, сейчас важно запустить в работу ранее действовавшие предприятия, заявил в эфире "Соловьев Live" глава ДНР Денис Пушилин. "Для нас очень важным сейчас является запуск старых предприятий, не менее важным являются и новые предприятия… которые будут вписываться в новую структуру экономики Донбасса… Мы понимаем, что потенциал у нас огромнейший, Донбасс никогда не позволит себе быть дотационным", - сказал Пушилин. Он отметил, что речь идет в первую очередь о традиционных для региона предприятиях угольной и металлургической промышленности. Пушилин уверен, что продукция заводов будет востребована не только на внутреннем, но и внешнем рынке.
https://ria.ru/20231213/zavod-1915434821.html
донбасс
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_e1394f7be785cb47c8f360f41a8516ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, россия
Экономика, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия
Пушилин заявил, что Донбасс не позволит себе быть дотационным регионом
Пушилин: Донбасс будет развивать промышленность, чтобы не быть дотационным