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Курс доллара на Московской бирже упал ниже 90 рублей
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 90 рублей - РИА Новости, 28.12.2023
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 90 рублей
Курс рубля усилил рост к доллару и евро, а также укрепляется к юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:22
2023-12-28T14:22
2023-12-28T15:35
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Курс рубля усилил рост к доллару и евро, а также укрепляется к юаню, следует из данных Московской биржи.Уточняется, что это произошло после сообщения о планируемых валютных операциях Центробанка в первой половине 2024 года.По данным на 14:27 мск, курс доллара расчетами "завтра" падает на 1,32 рубля, до 89,95 рубля. Это стало минимумом с 19 декабря.В свою очередь, евро дешевеет на 1,08 рубля, до 100,09 рубля. Курс китайского юаня снизился на 9 копеек, до 12,65 рубля.Банк России с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, ЦБ в первом полугодии будет добавлять к анонсированным Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, сообщил регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 90 рублей
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря