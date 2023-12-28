https://ria.ru/20231228/dollar-1918763155.html

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 90 рублей

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 90 рублей - РИА Новости, 28.12.2023

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 90 рублей

Курс рубля усилил рост к доллару и евро, а также укрепляется к юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:22

2023-12-28T14:22

2023-12-28T15:35

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Курс рубля усилил рост к доллару и евро, а также укрепляется к юаню, следует из данных Московской биржи.Уточняется, что это произошло после сообщения о планируемых валютных операциях Центробанка в первой половине 2024 года.По данным на 14:27 мск, курс доллара расчетами "завтра" падает на 1,32 рубля, до 89,95 рубля. Это стало минимумом с 19 декабря.В свою очередь, евро дешевеет на 1,08 рубля, до 100,09 рубля. Курс китайского юаня снизился на 9 копеек, до 12,65 рубля.Банк России с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, ЦБ в первом полугодии будет добавлять к анонсированным Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, сообщил регулятор.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа