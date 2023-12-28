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Курс доллара на Московской бирже упал ниже 90 рублей - РИА Новости, 28.12.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
14:22 28.12.2023 (обновлено: 15:35 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/dollar-1918763155.html
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 90 рублей
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 90 рублей - РИА Новости, 28.12.2023
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 90 рублей
Курс рубля усилил рост к доллару и евро, а также укрепляется к юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:22
2023-12-28T15:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Курс рубля усилил рост к доллару и евро, а также укрепляется к юаню, следует из данных Московской биржи.Уточняется, что это произошло после сообщения о планируемых валютных операциях Центробанка в первой половине 2024 года.По данным на 14:27 мск, курс доллара расчетами "завтра" падает на 1,32 рубля, до 89,95 рубля. Это стало минимумом с 19 декабря.В свою очередь, евро дешевеет на 1,08 рубля, до 100,09 рубля. Курс китайского юаня снизился на 9 копеек, до 12,65 рубля.Банк России с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, ЦБ в первом полугодии будет добавлять к анонсированным Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, сообщил регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Московская биржа
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 90 рублей

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Курс рубля усилил рост к доллару и евро, а также укрепляется к юаню, следует из данных Московской биржи.
Уточняется, что это произошло после сообщения о планируемых валютных операциях Центробанка в первой половине 2024 года.
По данным на 14:27 мск, курс доллара расчетами "завтра" падает на 1,32 рубля, до 89,95 рубля. Это стало минимумом с 19 декабря.
В свою очередь, евро дешевеет на 1,08 рубля, до 100,09 рубля.
Курс китайского юаня снизился на 9 копеек, до 12,65 рубля.
Банк России с 9 января начнет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, ЦБ в первом полугодии будет добавлять к анонсированным Минфином объемам валютных операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день, сообщил регулятор.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Московская биржа
 
 
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