https://ria.ru/20231228/diplomatiya-1918760297.html
Замглавы МИД встретился с послом Японии
Замглавы МИД встретился с послом Японии - РИА Новости, 28.12.2023
Замглавы МИД встретился с послом Японии
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с послом Японии в Москве Акирой Муто указал на шаги Токио, усугубляющие деградацию отношений и создающие риски эскалации РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:09
2023-12-28T14:09
2023-12-28T14:12
россия
япония
токио
в мире
андрей руденко
акира муто
фумио кисида
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_34b679a75e5a1b1b189f7406a9745cb8.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с послом Японии в Москве Акирой Муто указал на шаги Токио, усугубляющие деградацию отношений и создающие риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в российском дипведомстве."С российской стороны указано на продолжающиеся деструктивные шаги администрации Премьер-министра Фумио Кисиды, усугубляющие деградацию отношений и создающие серьезные риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Ранее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20231227/voyna-1918334615.html
россия
япония
токио
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_8fc897d65caf0db185ff5ed71ed03a5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, япония, токио, в мире, андрей руденко, акира муто, фумио кисида, москва
Россия, Япония, Токио, В мире, Андрей Руденко, Акира Муто, Фумио Кисида, Москва
Замглавы МИД встретился с послом Японии
В МИД указали послу Японии на деструктивные шаги Токио, ведущие к эскалации