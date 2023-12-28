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Замглавы МИД встретился с послом Японии - РИА Новости, 28.12.2023
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14:09 28.12.2023 (обновлено: 14:12 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/diplomatiya-1918760297.html
Замглавы МИД встретился с послом Японии
Замглавы МИД встретился с послом Японии - РИА Новости, 28.12.2023
Замглавы МИД встретился с послом Японии
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с послом Японии в Москве Акирой Муто указал на шаги Токио, усугубляющие деградацию отношений и создающие риски эскалации РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T14:09
2023-12-28T14:12
россия
япония
токио
в мире
андрей руденко
акира муто
фумио кисида
москва
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с послом Японии в Москве Акирой Муто указал на шаги Токио, усугубляющие деградацию отношений и создающие риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в российском дипведомстве."С российской стороны указано на продолжающиеся деструктивные шаги администрации Премьер-министра Фумио Кисиды, усугубляющие деградацию отношений и создающие серьезные риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Ранее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
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россия, япония, токио, в мире, андрей руденко, акира муто, фумио кисида, москва
Россия, Япония, Токио, В мире, Андрей Руденко, Акира Муто, Фумио Кисида, Москва
Замглавы МИД встретился с послом Японии

В МИД указали послу Японии на деструктивные шаги Токио, ведущие к эскалации

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с послом Японии в Москве Акирой Муто указал на шаги Токио, усугубляющие деградацию отношений и создающие риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в российском дипведомстве.
"С российской стороны указано на продолжающиеся деструктивные шаги администрации Премьер-министра Фумио Кисиды, усугубляющие деградацию отношений и создающие серьезные риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Ранее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
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