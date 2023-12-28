https://ria.ru/20231228/diplomatiya-1918760297.html

Замглавы МИД встретился с послом Японии

Замглавы МИД встретился с послом Японии - РИА Новости, 28.12.2023

Замглавы МИД встретился с послом Японии

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с послом Японии в Москве Акирой Муто указал на шаги Токио, усугубляющие деградацию отношений и создающие риски эскалации РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:09

2023-12-28T14:09

2023-12-28T14:12

россия

япония

токио

в мире

андрей руденко

акира муто

фумио кисида

москва

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в беседе с послом Японии в Москве Акирой Муто указал на шаги Токио, усугубляющие деградацию отношений и создающие риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в российском дипведомстве."С российской стороны указано на продолжающиеся деструктивные шаги администрации Премьер-министра Фумио Кисиды, усугубляющие деградацию отношений и создающие серьезные риски эскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Ранее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20231227/voyna-1918334615.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, япония, токио, в мире, андрей руденко, акира муто, фумио кисида, москва