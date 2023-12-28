https://ria.ru/20231228/deti-1918774959.html

Трое детей из ЛНР, снятых с поезда в Саратове, остаются в больнице

Трое детей из ЛНР, снятых с поезда в Саратове, остаются в больнице - РИА Новости, 28.12.2023

Трое детей из ЛНР, снятых с поезда в Саратове, остаются в больнице

Еще одного из 124 детей из ЛНР, снятых с поезда Тюмень - Адлер, забрала из областной инфекционной больницы Саратова домой мама, на лечении в стационаре остаются РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:07

2023-12-28T15:07

2023-12-28T15:07

происшествия

луганская народная республика

тюмень

саратов

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САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Еще одного из 124 детей из ЛНР, снятых с поезда Тюмень - Адлер, забрала из областной инфекционной больницы Саратова домой мама, на лечении в стационаре остаются трое детей, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин. Группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась в ЛНР из лагеря в Тюмени, в поезде Тюмень - Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Пензенской области. Незамедлительно на станцию прибыла скорая помощь, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове. По данным минздрава ЛНР на понедельник, грипп А подтвердился у 61 ребенка и одного сопровождающего, еще у 44 детей проявились признаки ОРВИ, остальные 19 детей и 10 сопровождающих здоровы. К вечеру среды в больнице Саратова оставались четверо детей и один сопровождающий. "У нас остались трое детей, а не четверо, потому что одного ребенка мама... забрала, и самостоятельно они покинули территорию больницы и поехали домой. В настоящий момент трое детей, которые находятся (в больнице): у двоих детей имеется диагноз грипп А, а у одного ребенка - ОРВИ. Состояние детей удовлетворительное. Сопровождающее лицо, которое осталось с ними, здорово. Лечебные мероприятия с детьми продолжаются. Угрозы жизни детей нет", - сказал Костин на брифинге. Он отметил, что 91 ребенок, убывший в среду на поезде, благополучно добрались домой и находятся под наблюдением местных медиков.

https://ria.ru/20231228/gripp_a-1918677944.html

луганская народная республика

тюмень

саратов

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, луганская народная республика, тюмень, саратов