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В Приморье СК завел уголовное дело за попытку сбыта шкуры амурского тигра

В Приморье СК завел уголовное дело за попытку сбыта шкуры амурского тигра - РИА Новости, 28.12.2023

В Приморье СК завел уголовное дело за попытку сбыта шкуры амурского тигра

В Уссурийске возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в сбыте шкуры амурского тигра, сообщает СУСК РФ по Приморскому... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:32

2023-12-28T11:32

2023-12-28T11:32

происшествия

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уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. В Уссурийске возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в сбыте шкуры амурского тигра, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Во вторник УФСБ России по Приморскому краю сообщило о пресечении попытки продажи двумя ранее судимыми местными жителями шкуры амурского тигра за 1 миллион рублей. "Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, оборот ценных диких животных)", - говорится в сообщении СУСК. Как считают следователи, фигуранты, вступив в преступный сговор между собой, решили продать шкуру амурского тигра, которая хранилась в доме одного из них в селе Воздвиженка, и начали искать покупателя. "Фигуранты обратились к некому гражданину с предложением о продаже шкуры и стали вести с ним переговоры о цене, способе и условиях продажи. После достижения соглашения 25 декабря 2023 года один из соучастников встретился с покупателем и сбыл ему незаконный товар. В то же время он был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - добавляет следственное управление. Отмечается, что следователи уже провели обыски по месту жительства подозреваемых, шкура изъята. Один из фигурантов уже находится под стражей по другому уголовному делу, в отношении второго решается вопрос об избрании меры пресечения.

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происшествия, приморский край, уссурийск, следственный комитет россии (ск рф), россия