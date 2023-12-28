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В Приморье СК завел уголовное дело за попытку сбыта шкуры амурского тигра
В Приморье СК завел уголовное дело за попытку сбыта шкуры амурского тигра - РИА Новости, 28.12.2023
В Приморье СК завел уголовное дело за попытку сбыта шкуры амурского тигра
В Уссурийске возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в сбыте шкуры амурского тигра, сообщает СУСК РФ по Приморскому... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:32
2023-12-28T11:32
2023-12-28T11:32
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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. В Уссурийске возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в сбыте шкуры амурского тигра, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Во вторник УФСБ России по Приморскому краю сообщило о пресечении попытки продажи двумя ранее судимыми местными жителями шкуры амурского тигра за 1 миллион рублей. "Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, оборот ценных диких животных)", - говорится в сообщении СУСК. Как считают следователи, фигуранты, вступив в преступный сговор между собой, решили продать шкуру амурского тигра, которая хранилась в доме одного из них в селе Воздвиженка, и начали искать покупателя. "Фигуранты обратились к некому гражданину с предложением о продаже шкуры и стали вести с ним переговоры о цене, способе и условиях продажи. После достижения соглашения 25 декабря 2023 года один из соучастников встретился с покупателем и сбыл ему незаконный товар. В то же время он был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - добавляет следственное управление. Отмечается, что следователи уже провели обыски по месту жительства подозреваемых, шкура изъята. Один из фигурантов уже находится под стражей по другому уголовному делу, в отношении второго решается вопрос об избрании меры пресечения.
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происшествия, приморский край, уссурийск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Приморский край, Уссурийск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Приморье СК завел уголовное дело за попытку сбыта шкуры амурского тигра
СУСК: в Приморье завели уголовное дело на мужчин, пытавшихся продать шкуру тигра
ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости.
В Уссурийске возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в сбыте шкуры амурского тигра, сообщает СУСК
РФ по Приморскому краю.
Во вторник УФСБ России по Приморскому краю сообщило о пресечении попытки продажи двумя ранее судимыми местными жителями шкуры амурского тигра за 1 миллион рублей.
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"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, оборот ценных диких животных)", - говорится в сообщении СУСК.
Как считают следователи, фигуранты, вступив в преступный сговор между собой, решили продать шкуру амурского тигра, которая хранилась в доме одного из них в селе Воздвиженка, и начали искать покупателя.
"Фигуранты обратились к некому гражданину с предложением о продаже шкуры и стали вести с ним переговоры о цене, способе и условиях продажи. После достижения соглашения 25 декабря 2023 года один из соучастников встретился с покупателем и сбыл ему незаконный товар. В то же время он был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - добавляет следственное управление.
Отмечается, что следователи уже провели обыски по месту жительства подозреваемых, шкура изъята. Один из фигурантов уже находится под стражей по другому уголовному делу, в отношении второго решается вопрос об избрании меры пресечения.
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