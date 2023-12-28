https://ria.ru/20231228/cherepovets-1918814845.html
Филимонов: власти Вологодчины реконструируют улицу Мира в Череповце
Филимонов: власти Вологодчины реконструируют улицу Мира в Череповце - РИА Новости, 28.12.2023
Филимонов: власти Вологодчины реконструируют улицу Мира в Череповце
Принято решение направить из средств областного бюджета финансирование в размере 1,3 миллиарда рублей на реконструкцию улицы Мира в Череповце, сообщил врио... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:14
2023-12-28T17:14
2023-12-28T17:14
вологодская область
череповец
георгий филимонов
жкх
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Принято решение направить из средств областного бюджета финансирование в размере 1,3 миллиарда рублей на реконструкцию улицы Мира в Череповце, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Заявление прозвучало на пленарной дискуссии "Вологодская область: траектории развития" на полях международной выставки-форума "Россия". Именно по улице Мира работники второго по величине в России Череповецкого металлургического комбината компании "Северсталь" ездят на работу и с работы. "Там есть запаркованность, там нет "карманов", нужно ее расширять. Эта проблема долго не решалась. Я это решение принял, потому что это реально необходимо и для города, и для трудового коллектива, и для компании, и для формирования в целом комфортной, доступной городской, социальной, дорожной, транспортной инфраструктуры", сообщил Филимонов. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231228/filimonov-1918809511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
череповец, георгий филимонов, жкх, выставка-форум "россия"
Вологодская область, Череповец, Георгий Филимонов, ЖКХ, Выставка-форум "Россия"
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Принято решение направить из средств областного бюджета финансирование в размере 1,3 миллиарда рублей на реконструкцию улицы Мира в Череповце, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
Заявление прозвучало на пленарной дискуссии "Вологодская область: траектории развития" на полях международной выставки-форума "Россия".
Филимонов рассказал об инструментах продуктовой безопасности Вологодчины
Именно по улице Мира работники второго по величине в России
Череповецкого металлургического комбината компании "Северсталь" ездят на работу и с работы.
"Там есть запаркованность, там нет "карманов", нужно ее расширять. Эта проблема долго не решалась. Я это решение принял, потому что это реально необходимо и для города, и для трудового коллектива, и для компании, и для формирования в целом комфортной, доступной городской, социальной, дорожной, транспортной инфраструктуры", сообщил Филимонов.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.