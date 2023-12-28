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Пирса Броснана вызвали в суд из-за прогулки в Йеллоустонском парке

Пирса Броснана вызвали в суд из-за прогулки в Йеллоустонском парке - РИА Новости, 28.12.2023

Пирса Броснана вызвали в суд из-за прогулки в Йеллоустонском парке

Голливудского актера Пирса Броснана вызвали в суд из-за прогулки в запрещенном месте в Йеллоустонском национальном парке в США, сообщает телеканал NBC Montana. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:27

2023-12-28T13:27

2023-12-28T13:30

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Голливудского актера Пирса Броснана вызвали в суд из-за прогулки в запрещенном месте в Йеллоустонском национальном парке в США, сообщает телеканал NBC Montana. "Звезду Голливуда обвиняют в прогулке за пределами прогулочной дорожки в Йеллоустонском национальном парке", - говорится в сообщении телеканала. По его данным, актер находился в зоне горячих источников, вход в которую запрещен. Согласно судебным документам, актер совершил мелкое правонарушение и должен прийти в суд 23 января. Пирс Броснан обрел широкую популярность благодаря ролям Джеймса Бонда в фильмах "Золотой глаз", "Завтра не умрёт никогда", "И целого мира мало" и "Умри, но не сейчас". Пирс Броснан также снимался в мюзикле "Мамма Мия!", детективе "Афера Томаса Крауна", комедии "Миссис Даутфайр" и многих других кинокартинах.

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Дарья Буймова

сша, голливуд, пирс броснан, джеймс бонд, в мире, культура