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Пирса Броснана вызвали в суд из-за прогулки в Йеллоустонском парке
Пирса Броснана вызвали в суд из-за прогулки в Йеллоустонском парке - РИА Новости, 28.12.2023
Пирса Броснана вызвали в суд из-за прогулки в Йеллоустонском парке
Голливудского актера Пирса Броснана вызвали в суд из-за прогулки в запрещенном месте в Йеллоустонском национальном парке в США, сообщает телеканал NBC Montana. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:27
2023-12-28T13:27
2023-12-28T13:30
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Голливудского актера Пирса Броснана вызвали в суд из-за прогулки в запрещенном месте в Йеллоустонском национальном парке в США, сообщает телеканал NBC Montana. "Звезду Голливуда обвиняют в прогулке за пределами прогулочной дорожки в Йеллоустонском национальном парке", - говорится в сообщении телеканала. По его данным, актер находился в зоне горячих источников, вход в которую запрещен. Согласно судебным документам, актер совершил мелкое правонарушение и должен прийти в суд 23 января. Пирс Броснан обрел широкую популярность благодаря ролям Джеймса Бонда в фильмах "Золотой глаз", "Завтра не умрёт никогда", "И целого мира мало" и "Умри, но не сейчас". Пирс Броснан также снимался в мюзикле "Мамма Мия!", детективе "Афера Томаса Крауна", комедии "Миссис Даутфайр" и многих других кинокартинах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Пирса Броснана вызвали в суд из-за прогулки в Йеллоустонском парке
Броснана вызвали в суд из-за прогулки в запрещенном месте в Йеллоустонском парке