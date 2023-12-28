https://ria.ru/20231228/blinovskaya-1918808337.html
Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции
Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции - РИА Новости, 28.12.2023
Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции
Блогер Елена Блиновская хочет оспорить решение столичной налоговой инспекции № 6 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, говорится в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:46
2023-12-28T16:46
2023-12-28T17:32
происшествия
россия
москва
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская хочет оспорить решение столичной налоговой инспекции № 6 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, говорится в определении Арбитражного суда Москвы. Заявление поступило в суд 26 декабря, его уже приняли к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 6 февраля.В судебном акте уточняется, что оспариваемое решение было вынесено 24 октября, его содержание в материалах не приводится.Как сообщила в конце ноября адвокат Наталия Сальникова, по итогам налоговой проверки задолженность Блиновской составляет 918 миллионов рублей, вместе с пенями и штрафами — один миллиард 400 миллионов рублей.Блогер находится под домашним арестом.По данным СК, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не перешла на общую систему налогообложения и не платила предусмотренные этим налоговым режимом НДС и НДФЛ. Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
https://ria.ru/20231204/blinovskaya-1913641528.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции
Блиновская, обвиняемая в отмывании денег, оспорила решение налоговой инспекции
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская хочет оспорить решение столичной налоговой инспекции № 6 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.
Заявление поступило в суд 26 декабря, его уже приняли к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 6 февраля.
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В судебном акте уточняется, что оспариваемое решение было вынесено 24 октября, его содержание в материалах не приводится.
Как сообщила в конце ноября адвокат Наталия Сальникова, по итогам налоговой проверки задолженность Блиновской составляет 918 миллионов рублей, вместе с пенями и штрафами — один миллиард 400 миллионов рублей.
Блогер находится под домашним арестом.
По данным СК
, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не перешла на общую систему налогообложения и не платила предусмотренные этим налоговым режимом НДС и НДФЛ. Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
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