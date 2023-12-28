https://ria.ru/20231228/blinovskaya-1918808337.html

Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции

Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции - РИА Новости, 28.12.2023

Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции

Блогер Елена Блиновская хочет оспорить решение столичной налоговой инспекции № 6 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, говорится в... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:46

2023-12-28T16:46

2023-12-28T17:32

происшествия

россия

москва

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская хочет оспорить решение столичной налоговой инспекции № 6 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, говорится в определении Арбитражного суда Москвы. Заявление поступило в суд 26 декабря, его уже приняли к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 6 февраля.В судебном акте уточняется, что оспариваемое решение было вынесено 24 октября, его содержание в материалах не приводится.Как сообщила в конце ноября адвокат Наталия Сальникова, по итогам налоговой проверки задолженность Блиновской составляет 918 миллионов рублей, вместе с пенями и штрафами — один миллиард 400 миллионов рублей.Блогер находится под домашним арестом.По данным СК, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не перешла на общую систему налогообложения и не платила предусмотренные этим налоговым режимом НДС и НДФЛ. Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.

https://ria.ru/20231204/blinovskaya-1913641528.html

https://ria.ru/20231225/blinovskaya-1917945767.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)