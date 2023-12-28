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Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции - РИА Новости, 28.12.2023
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16:46 28.12.2023 (обновлено: 17:32 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/blinovskaya-1918808337.html
Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции
Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции - РИА Новости, 28.12.2023
Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции
Блогер Елена Блиновская хочет оспорить решение столичной налоговой инспекции № 6 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, говорится в... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:46
2023-12-28T17:32
происшествия
россия
москва
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская хочет оспорить решение столичной налоговой инспекции № 6 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, говорится в определении Арбитражного суда Москвы. Заявление поступило в суд 26 декабря, его уже приняли к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 6 февраля.В судебном акте уточняется, что оспариваемое решение было вынесено 24 октября, его содержание в материалах не приводится.Как сообщила в конце ноября адвокат Наталия Сальникова, по итогам налоговой проверки задолженность Блиновской составляет 918 миллионов рублей, вместе с пенями и штрафами — один миллиард 400 миллионов рублей.Блогер находится под домашним арестом.По данным СК, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не перешла на общую систему налогообложения и не платила предусмотренные этим налоговым режимом НДС и НДФЛ. Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
https://ria.ru/20231204/blinovskaya-1913641528.html
https://ria.ru/20231225/blinovskaya-1917945767.html
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происшествия, россия, москва, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ)
Блогер Блиновская оспорила решение налоговой инспекции

Блиновская, обвиняемая в отмывании денег, оспорила решение налоговой инспекции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская у Замоскворецкого суда Москвы
Блогер Елена Блиновская у Замоскворецкого суда Москвы - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Елена Блиновская у Замоскворецкого суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская хочет оспорить решение столичной налоговой инспекции № 6 о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.
Заявление поступило в суд 26 декабря, его уже приняли к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 6 февраля.
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В судебном акте уточняется, что оспариваемое решение было вынесено 24 октября, его содержание в материалах не приводится.
Как сообщила в конце ноября адвокат Наталия Сальникова, по итогам налоговой проверки задолженность Блиновской составляет 918 миллионов рублей, вместе с пенями и штрафами — один миллиард 400 миллионов рублей.
Блогер находится под домашним арестом.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не перешла на общую систему налогообложения и не платила предусмотренные этим налоговым режимом НДС и НДФЛ. Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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ПроисшествияРоссияМоскваЕлена БлиновскаяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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