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Лукашенко пригласил в Белоруссию всех потерявших мир в своих странах - РИА Новости, 28.12.2023
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12:07 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/belorussiya-1918710205.html
Лукашенко пригласил в Белоруссию всех потерявших мир в своих странах
Лукашенко пригласил в Белоруссию всех потерявших мир в своих странах - РИА Новости, 28.12.2023
Лукашенко пригласил в Белоруссию всех потерявших мир в своих странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет открыт для всех, кто потерял дом и мир в своих странах. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:07
2023-12-28T12:07
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет открыт для всех, кто потерял дом и мир в своих странах. В четверг Лукашенко принимает участие в благотворительном празднике в рамках акции "Наши дети". "Я много раз говорил и повторю, что в Беларуси нет чужих детей. Они все наши, они родные. Беларусь была и будет открыта для всех, кто потерял дом и мир в своих странах", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. По его словам, Белоруссия оказывала и будет оказывать "таким детям помощь, детям, у которых война пытается украсть это детство". Ранее комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к Международному уголовному суду выдать ордер на арест Лукашенко. По мнению авторов отчета, Белоруссия якобы несет ответственность за "ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастна к незаконной передаче детей". Помимо этого, евродепутаты призвали Совет ЕС расширить санкционный список против граждан России и Белоруссии, включив туда всех, кто принимал участие в якобы "насильной депортации детей с Украины". Лукашенко говорил, что обвинения в адрес России и Белоруссии в "воровстве детей Донбасса" являются безумием. В Минске заявляли, что республика принимает на оздоровление детей из ряда иностранных государств, а также детей из Донбасса прозрачно и с соблюдением правовых норм. Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская в октябре назвала ложными обвинения в адрес Минска якобы в насильственном вывозе в республику детей из Донбасса и сообщила, что Минск пригласил генсека ООН или его представителей посетить Белоруссию для оценки ситуации на месте.
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906611483.html
https://ria.ru/20230811/deti-1889548215.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко пригласил в Белоруссию всех потерявших мир в своих странах

Лукашенко: Белоруссия открыта для всех, кто потерял дом и мир в своих странах

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет открыт для всех, кто потерял дом и мир в своих странах.
В четверг Лукашенко принимает участие в благотворительном празднике в рамках акции "Наши дети".
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Грызлов назвал две страны, сделавшие больше всего для украинских детей
1 ноября, 10:25
"Я много раз говорил и повторю, что в Беларуси нет чужих детей. Они все наши, они родные. Беларусь была и будет открыта для всех, кто потерял дом и мир в своих странах", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. По его словам, Белоруссия оказывала и будет оказывать "таким детям помощь, детям, у которых война пытается украсть это детство".
Ранее комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к Международному уголовному суду выдать ордер на арест Лукашенко. По мнению авторов отчета, Белоруссия якобы несет ответственность за "ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастна к незаконной передаче детей". Помимо этого, евродепутаты призвали Совет ЕС расширить санкционный список против граждан России и Белоруссии, включив туда всех, кто принимал участие в якобы "насильной депортации детей с Украины".
Лукашенко говорил, что обвинения в адрес России и Белоруссии в "воровстве детей Донбасса" являются безумием. В Минске заявляли, что республика принимает на оздоровление детей из ряда иностранных государств, а также детей из Донбасса прозрачно и с соблюдением правовых норм. Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская в октябре назвала ложными обвинения в адрес Минска якобы в насильственном вывозе в республику детей из Донбасса и сообщила, что Минск пригласил генсека ООН или его представителей посетить Белоруссию для оценки ситуации на месте.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Лукашенко заявил, что на Запад с Украины вывозят детей на органы
11 августа, 14:03
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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