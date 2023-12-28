https://ria.ru/20231228/belorussiya-1918710205.html

Лукашенко пригласил в Белоруссию всех потерявших мир в своих странах

Лукашенко пригласил в Белоруссию всех потерявших мир в своих странах - РИА Новости, 28.12.2023

Лукашенко пригласил в Белоруссию всех потерявших мир в своих странах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет открыт для всех, кто потерял дом и мир в своих странах. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:07

2023-12-28T12:07

2023-12-28T12:07

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 28 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет открыт для всех, кто потерял дом и мир в своих странах. В четверг Лукашенко принимает участие в благотворительном празднике в рамках акции "Наши дети". "Я много раз говорил и повторю, что в Беларуси нет чужих детей. Они все наши, они родные. Беларусь была и будет открыта для всех, кто потерял дом и мир в своих странах", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. По его словам, Белоруссия оказывала и будет оказывать "таким детям помощь, детям, у которых война пытается украсть это детство". Ранее комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет с призывом к Международному уголовному суду выдать ордер на арест Лукашенко. По мнению авторов отчета, Белоруссия якобы несет ответственность за "ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастна к незаконной передаче детей". Помимо этого, евродепутаты призвали Совет ЕС расширить санкционный список против граждан России и Белоруссии, включив туда всех, кто принимал участие в якобы "насильной депортации детей с Украины". Лукашенко говорил, что обвинения в адрес России и Белоруссии в "воровстве детей Донбасса" являются безумием. В Минске заявляли, что республика принимает на оздоровление детей из ряда иностранных государств, а также детей из Донбасса прозрачно и с соблюдением правовых норм. Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская в октябре назвала ложными обвинения в адрес Минска якобы в насильственном вывозе в республику детей из Донбасса и сообщила, что Минск пригласил генсека ООН или его представителей посетить Белоруссию для оценки ситуации на месте.

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906611483.html

https://ria.ru/20230811/deti-1889548215.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко