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Депутат ГД рассказал о новом отечественном автомобиле для парламентариев
Депутат ГД рассказал о новом отечественном автомобиле для парламентариев - РИА Новости, 28.12.2023
Депутат ГД рассказал о новом отечественном автомобиле для парламентариев
Депутат Олег Леонов ("Новые люди") рассказал в своем Telegram-канале, что стал первым пассажиром российского автомобиля "Лада Веста", на которых, в частности,... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T13:01
2023-12-28T13:01
2023-12-28T14:05
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Депутат Олег Леонов ("Новые люди") рассказал в своем Telegram-канале, что стал первым пассажиром российского автомобиля "Лада Веста", на которых, в частности, теперь будут возить некоторых депутатов Госдумы. "В 2023 году говорили, что надо чиновников пересаживать на отечественные автомобили. И вот я - первый пассажир новой Лады Веста, теперь такие машины будут возить депутатов Госдумы. Вполне себе достойный автомобиль. Очень рад, что так оперативно перешли от слов к делу", - написал Леонов. 18 сентября Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей российского производства. В решении отмечалось, что с 2024 года в своих избирательных округах депутаты должны обеспечиваться только автомобилями, произведенными в России.
https://ria.ru/20231226/spravka-1827291911.html
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Депутат ГД рассказал о новом отечественном автомобиле для парламентариев
Депутат ГД Леонов рассказал, что стал первым пассажиром автомобиля "Лада Веста"