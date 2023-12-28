https://ria.ru/20231228/avtomobil-1918734392.html

Депутат ГД рассказал о новом отечественном автомобиле для парламентариев

Депутат ГД рассказал о новом отечественном автомобиле для парламентариев - РИА Новости, 28.12.2023

Депутат ГД рассказал о новом отечественном автомобиле для парламентариев

Депутат Олег Леонов ("Новые люди") рассказал в своем Telegram-канале, что стал первым пассажиром российского автомобиля "Лада Веста", на которых, в частности,... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:01

2023-12-28T13:01

2023-12-28T14:05

госдума рф

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Депутат Олег Леонов ("Новые люди") рассказал в своем Telegram-канале, что стал первым пассажиром российского автомобиля "Лада Веста", на которых, в частности, теперь будут возить некоторых депутатов Госдумы. "В 2023 году говорили, что надо чиновников пересаживать на отечественные автомобили. И вот я - первый пассажир новой Лады Веста, теперь такие машины будут возить депутатов Госдумы. Вполне себе достойный автомобиль. Очень рад, что так оперативно перешли от слов к делу", - написал Леонов. 18 сентября Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей российского производства. В решении отмечалось, что с 2024 года в своих избирательных округах депутаты должны обеспечиваться только автомобилями, произведенными в России.

https://ria.ru/20231226/spravka-1827291911.html

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