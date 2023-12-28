https://ria.ru/20231228/arkhivy-1918665622.html
Материалы об участниках СВО будут передавать в Архивный фонд
Материалы об участниках СВО будут передавать в Архивный фонд - РИА Новости, 28.12.2023
Материалы об участниках СВО будут передавать в Архивный фонд
Фонд "Защитники Отечества" будет передавать в Архивный фонд РФ документы, фото- и видеоматериалы для увековечения памяти об участниках специальной военной... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:04
2023-12-28T11:04
2023-12-28T11:04
общество
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" будет передавать в Архивный фонд РФ документы, фото- и видеоматериалы для увековечения памяти об участниках специальной военной операции, для этого с Федеральным архивным агентством заключено специальное соглашение, сообщила председатель "Защитников Отечества" Анна Цивилева в своем Telegram-канале. "Фонд "Защитники Отечества" и Федеральное архивное агентство заключили соглашение о сотрудничестве. Будем передавать документы, фотографии и видеоматериалы участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей в Архивный фонд Российской Федерации", - написала Цивилева. Она уточнила, что при обращении в филиалы фонда ветераны СВО и родные погибших бойцов смогут получить памятку по передаче биографий, личных вещей и предметов в территориальные органы архива. "Одна из важных задач фонда "Защитники Отечества" - увековечение памяти тех, кто проявил мужество и героизм, пожертвовал жизнью во имя защиты интересов Родины. Вместе с Федеральным архивным агентством мы сможем сохранить героическую историю нашей страны. Нельзя забывать ни одного человека, который встал на защиту интересов Родины", - добавила Цивилева.
https://ria.ru/20231221/svo-1917179403.html
https://ria.ru/20231204/fond-1913757923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Материалы об участниках СВО будут передавать в Архивный фонд
"Защитники Отечества" передадут материалы об участниках СВО в Архивный фонд
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Фонд "Защитники Отечества" будет передавать в Архивный фонд РФ документы, фото- и видеоматериалы для увековечения памяти об участниках специальной военной операции, для этого с Федеральным архивным агентством заключено специальное соглашение, сообщила председатель "Защитников Отечества" Анна Цивилева в своем Telegram-канале
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"Фонд "Защитники Отечества" и Федеральное архивное агентство заключили соглашение о сотрудничестве. Будем передавать документы, фотографии и видеоматериалы участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей в Архивный фонд Российской Федерации", - написала Цивилева.
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Она уточнила, что при обращении в филиалы фонда ветераны СВО и родные погибших бойцов смогут получить памятку по передаче биографий, личных вещей и предметов в территориальные органы архива.
"Одна из важных задач фонда "Защитники Отечества" - увековечение памяти тех, кто проявил мужество и героизм, пожертвовал жизнью во имя защиты интересов Родины. Вместе с Федеральным архивным агентством мы сможем сохранить героическую историю нашей страны. Нельзя забывать ни одного человека, который встал на защиту интересов Родины", - добавила Цивилева.
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