https://ria.ru/20231228/arkhivy-1918665622.html

Материалы об участниках СВО будут передавать в Архивный фонд

Материалы об участниках СВО будут передавать в Архивный фонд - РИА Новости, 28.12.2023

Материалы об участниках СВО будут передавать в Архивный фонд

Фонд "Защитники Отечества" будет передавать в Архивный фонд РФ документы, фото- и видеоматериалы для увековечения памяти об участниках специальной военной... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:04

2023-12-28T11:04

2023-12-28T11:04

общество

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" будет передавать в Архивный фонд РФ документы, фото- и видеоматериалы для увековечения памяти об участниках специальной военной операции, для этого с Федеральным архивным агентством заключено специальное соглашение, сообщила председатель "Защитников Отечества" Анна Цивилева в своем Telegram-канале. "Фонд "Защитники Отечества" и Федеральное архивное агентство заключили соглашение о сотрудничестве. Будем передавать документы, фотографии и видеоматериалы участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей в Архивный фонд Российской Федерации", - написала Цивилева. Она уточнила, что при обращении в филиалы фонда ветераны СВО и родные погибших бойцов смогут получить памятку по передаче биографий, личных вещей и предметов в территориальные органы архива. "Одна из важных задач фонда "Защитники Отечества" - увековечение памяти тех, кто проявил мужество и героизм, пожертвовал жизнью во имя защиты интересов Родины. Вместе с Федеральным архивным агентством мы сможем сохранить героическую историю нашей страны. Нельзя забывать ни одного человека, который встал на защиту интересов Родины", - добавила Цивилева.

https://ria.ru/20231221/svo-1917179403.html

https://ria.ru/20231204/fond-1913757923.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия