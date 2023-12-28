https://ria.ru/20231228/apple-1918719997.html
Apple возобновит продажи часов после приостановки запрета
Apple возобновит продажи часов после приостановки запрета - РИА Новости, 28.12.2023
Apple возобновит продажи часов после приостановки запрета
Apple возобновит продажи своих часов Watch Series 9 и Ultra 2 в США после того, как апелляционный суд приостановил соответствующий запрет, следует из сообщения... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T12:22
2023-12-28T12:22
2023-12-28T12:23
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Apple возобновит продажи своих часов Watch Series 9 и Ultra 2 в США после того, как апелляционный суд приостановил соответствующий запрет, следует из сообщения компании. "Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, включая функцию измерения кислорода в крови, снова станут доступны для покупки в США в магазинах Apple Store начиная с сегодняшнего дня, и на сайте apple.com завтра к полуночи по тихоокеанскому времени", - говорится в сообщении. Компания с 2020 года включила датчик сердцебиения, а также уровня кислорода в крови (пульсоксиметр) в большинство новых моделей Apple Watch. В 2021 году медицинская технологическая компания Masimo подала жалобу в Комиссию по международной торговле США (ITC) о том, что Apple нарушила ее патенты, связанные с измерением уровня кислорода в крови. В октябре этого года комиссия постановила, что Apple нарушила патент, и ввела запрет на ввоз произведенных за границей Apple Watch с пульсоксиметром. В результате Apple пришлось приостановить продажи ряда моделей "умных" часов, нарушающих патент. Однако в среду апелляционный суд в Вашингтоне приостановил действие решения ITC на то время, пока Apple пытается оспорить его. Кроме того, ранее компания сообщала, что предложила измененную версию своих "умных" часов на рассмотрение Таможенно-пограничной службе США. Компания до 12 января 2024 года ждет решения регулятора, может ли новая версия быть исключена из-под действия решения комиссии.
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сша, технологии, apple, в мире
США, Технологии, Apple, В мире
Apple возобновит продажи часов после приостановки запрета
Apple возобновит продажи Watch Series 9 и Ultra 2 после приостановки запрета
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Apple возобновит продажи своих часов Watch Series 9 и Ultra 2 в США после того, как апелляционный суд приостановил соответствующий запрет, следует из сообщения
компании.
"Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, включая функцию измерения кислорода в крови, снова станут доступны для покупки в США в магазинах Apple Store начиная с сегодняшнего дня, и на сайте apple.com завтра к полуночи по тихоокеанскому времени", - говорится в сообщении.
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Компания с 2020 года включила датчик сердцебиения, а также уровня кислорода в крови (пульсоксиметр) в большинство новых моделей Apple Watch. В 2021 году медицинская технологическая компания Masimo подала жалобу в Комиссию по международной торговле США (ITC) о том, что Apple нарушила ее патенты, связанные с измерением уровня кислорода в крови. В октябре этого года комиссия постановила, что Apple нарушила патент, и ввела запрет на ввоз произведенных за границей Apple Watch с пульсоксиметром.
В результате Apple пришлось приостановить продажи ряда моделей "умных" часов, нарушающих патент.
Однако в среду апелляционный суд в Вашингтоне приостановил действие решения ITC на то время, пока Apple пытается оспорить его.
Кроме того, ранее компания сообщала, что предложила измененную версию своих "умных" часов на рассмотрение Таможенно-пограничной службе США. Компания до 12 января 2024 года ждет решения регулятора, может ли новая версия быть исключена из-под действия решения комиссии.
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