https://ria.ru/20231228/an-24-1918610808.html
СК начал проверку после посадки Ан-24 в Якутии вне ВПП
СК начал проверку после посадки Ан-24 в Якутии вне ВПП - РИА Новости, 28.12.2023
СК начал проверку после посадки Ан-24 в Якутии вне ВПП
Доследственная проверка начата в Иркутске после посадки самолета в Якутии вне взлетно-посадочной полосы, сообщается в Telegram-канале Восточного... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T07:31
2023-12-28T07:31
2023-12-28T10:20
происшествия
россия
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
полярные авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-24
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Доследственная проверка начата в Иркутске после посадки самолета в Якутии вне взлетно-посадочной полосы, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России. Ранее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыма, экипаж и пассажиры не пострадали. По предварительной информации, причиной происшествия стала "ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна". Самолет принадлежит авиакомпании "Полярные авиалинии", на борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. "Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231228/an-24-1918608454.html
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происшествия, россия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), полярные авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24
Происшествия, Россия, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Полярные авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-24
СК начал проверку после посадки Ан-24 в Якутии вне ВПП
СК начал проверку после посадки Ан-24, севшем вместо ВПП на реку Колыма в Якутии