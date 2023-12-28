https://ria.ru/20231228/an-24-1918610808.html

СК начал проверку после посадки Ан-24 в Якутии вне ВПП

СК начал проверку после посадки Ан-24 в Якутии вне ВПП - РИА Новости, 28.12.2023

СК начал проверку после посадки Ан-24 в Якутии вне ВПП

Доследственная проверка начата в Иркутске после посадки самолета в Якутии вне взлетно-посадочной полосы, сообщается в Telegram-канале Восточного... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T07:31

2023-12-28T07:31

2023-12-28T10:20

происшествия

россия

иркутск

следственный комитет россии (ск рф)

полярные авиалинии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ан-24

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Доследственная проверка начата в Иркутске после посадки самолета в Якутии вне взлетно-посадочной полосы, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России. Ранее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыма, экипаж и пассажиры не пострадали. По предварительной информации, причиной происшествия стала "ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна". Самолет принадлежит авиакомпании "Полярные авиалинии", на борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. "Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231228/an-24-1918608454.html

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происшествия, россия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), полярные авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-24