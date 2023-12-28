Рейтинг@Mail.ru
Росавиация: решение по буксировке севшего на реку Колыма Ан-24 примут позже - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 28.12.2023 (обновлено: 07:49 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/an-24-1918610528.html
Росавиация: решение по буксировке севшего на реку Колыма Ан-24 примут позже
Росавиация: решение по буксировке севшего на реку Колыма Ан-24 примут позже - РИА Новости, 28.12.2023
Росавиация: решение по буксировке севшего на реку Колыма Ан-24 примут позже
Решение по буксировке самолета Ан-24, приземлившегося вне взлетно-посадочной полосы в Якутии, будет принято позже, предварительно, он не поврежден, сообщается в РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T07:28
2023-12-28T07:49
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
полярные авиалинии
ан-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918611585_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f42ea01fbabd4452d8035a6d90d50c5d.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Решение по буксировке самолета Ан-24, приземлившегося вне взлетно-посадочной полосы в Якутии, будет принято позже, предварительно, он не поврежден, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. Ранее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыма, экипаж и пассажиры не пострадали. По предварительной информации, причиной происшествия стала "ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна". Самолет принадлежит авиакомпании "Полярные авиалинии", на борту находились 30 пассажиров, включая двух детей, и четыре члена экипажа, пассажиры доставлены в здание аэропорта сообщалось в Telegram-канале представителя Росавиации. Следственный комитет начал проверку. "Сегодняшняя посадка самолета Ан-24 "Полярных авиалиний" на замерзшую реку Колыма в поселке Зырянка классифицирована как серьезный авиационный инцидент. Решение по буксировке Ан-24 будет принято позже. Предварительно: самолет повреждений не имеет. Аэропорт Зырянка работает штатно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231226/samolet-1918093199.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918611585_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8b687d06f1ac9bdcf356c82361216df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), полярные авиалинии, ан-24
Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Полярные авиалинии, Ан-24
Росавиация: решение по буксировке севшего на реку Колыма Ан-24 примут позже

Росавиация: решение по буксировке севшего на реку в Якутии Ан-24 примут позже

© Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратурыСамолет Ан-24, севший на реку Колыма в Якутии
Самолет Ан-24, севший на реку Колыма в Якутии
© Telegram-канал Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры
Самолет Ан-24, севший на реку Колыма в Якутии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Решение по буксировке самолета Ан-24, приземлившегося вне взлетно-посадочной полосы в Якутии, будет принято позже, предварительно, он не поврежден, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.
Ранее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыма, экипаж и пассажиры не пострадали. По предварительной информации, причиной происшествия стала "ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна". Самолет принадлежит авиакомпании "Полярные авиалинии", на борту находились 30 пассажиров, включая двух детей, и четыре члена экипажа, пассажиры доставлены в здание аэропорта сообщалось в Telegram-канале представителя Росавиации. Следственный комитет начал проверку.
Здание аэропорта Челябинска - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
В Челябинске прилетевший из Москвы самолет застрял в сугробе на ВПП
26 декабря, 09:40
"Сегодняшняя посадка самолета Ан-24 "Полярных авиалиний" на замерзшую реку Колыма в поселке Зырянка классифицирована как серьезный авиационный инцидент. Решение по буксировке Ан-24 будет принято позже. Предварительно: самолет повреждений не имеет. Аэропорт Зырянка работает штатно", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Полярные авиалинииАн-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала