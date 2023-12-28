https://ria.ru/20231228/an-24-1918610528.html

Росавиация: решение по буксировке севшего на реку Колыма Ан-24 примут позже

Росавиация: решение по буксировке севшего на реку Колыма Ан-24 примут позже - РИА Новости, 28.12.2023

Росавиация: решение по буксировке севшего на реку Колыма Ан-24 примут позже

Решение по буксировке самолета Ан-24, приземлившегося вне взлетно-посадочной полосы в Якутии, будет принято позже, предварительно, он не поврежден, сообщается в РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T07:28

2023-12-28T07:28

2023-12-28T07:49

происшествия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

полярные авиалинии

ан-24

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Решение по буксировке самолета Ан-24, приземлившегося вне взлетно-посадочной полосы в Якутии, будет принято позже, предварительно, он не поврежден, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. Ранее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы, сев на реку Колыма, экипаж и пассажиры не пострадали. По предварительной информации, причиной происшествия стала "ошибка экипажа в пилотировании воздушного судна". Самолет принадлежит авиакомпании "Полярные авиалинии", на борту находились 30 пассажиров, включая двух детей, и четыре члена экипажа, пассажиры доставлены в здание аэропорта сообщалось в Telegram-канале представителя Росавиации. Следственный комитет начал проверку. "Сегодняшняя посадка самолета Ан-24 "Полярных авиалиний" на замерзшую реку Колыма в поселке Зырянка классифицирована как серьезный авиационный инцидент. Решение по буксировке Ан-24 будет принято позже. Предварительно: самолет повреждений не имеет. Аэропорт Зырянка работает штатно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231226/samolet-1918093199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), полярные авиалинии, ан-24