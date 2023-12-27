https://ria.ru/20231227/zoloto-1918361022.html
Итоги года на рынке золота
Итоги года на рынке золота - РИА Новости, 27.12.2023
Итоги года на рынке золота
Геополитика, угроза нового экономического кризиса и денежно-кредитная политика в США и Европе в этом году вывели золото на новые ценовые рекорды. Опрошенные РИА РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:21
2023-12-27T08:21
2023-12-27T08:21
экономика
россия
китай
сша
цифра брокер
газпромбанк
оон
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Геополитика, угроза нового экономического кризиса и денежно-кредитная политика в США и Европе в этом году вывели золото на новые ценовые рекорды. Опрошенные РИА Новости эксперты видят достаточно факторов, чтобы в 2024 году рынок сохранил набранную высоту. Стоимость желтого металла на спотовом рынке 4 декабря впервые превысила отметку в 2150 долларов за унцию против предыдущего пика в 2075 долларов августе 2020 года. "Если то, что мы увидели в начале декабря, не было паническим закрытием спекулянтами коротких позиций, то в 2024 году котировки драгметалла смогут обосноваться в диапазоне 2000-2200 долларов за унцию", - прогнозирует аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. В выигрыше оказались и российские производители золота. Они смогли справиться с санкциями, переориентировав экспорт и нарастив продажи на внутреннем рынке. Но накопить лишний жирок на росте мировых цен и курсовых колебаниях экспортерам больше не удастся: введенный в 2023 году механизм гибких экспортных пошлин заставит отдавать конъюнктурные сверхдоходы в бюджет. Фундаментальные резервыПокупки центральных банков стали одним из фундаментальных факторов роста рынка: интенсивность, с которой они пополняли резервы золотом в 2023 году, превзошла все ожидания. Эксперты World Gold Council (WGC) прогнозируют, что в 2024 году официальный сектор покажет очередной колоссальный всплеск покупок. "В ближайшие годы мы увидим дальнейшее усиление тенденций к регионализации и рост геополитической напряженности. Эти факторы способствуют сохранению повышенного интереса к золоту со стороны крупнейших центральных банков", - поясняет аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Евгений Гранкин. Например, Китай уже 13 месяцев непрерывно покупает золото. "Такую стратегию Китай выбрал после блокировки валютных резервов России. В Поднебесной обеспокоены риском потери валюты и ценных бумаг, поэтому продают государственные облигации США и активно скупают золото", - говорит ведущий аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских. Вопреки санкциямПрактически все крупные золотодобывающие компании России, начиная с "Полюса", попали в санкционные списки и утратили возможность прямых продаж своей продукции на европейские и другие, ставшие недружественными, рынки. До санкций Россия экспортировала около 300 тонн драгметалла, причем более 80% приходилось на Великобританию. Однако, как правило, экспортом в России всегда занимались банки. Самостоятельно компании поставляли на экспорт мизерные объемы. "Производителям экспортное окно искать не нужно. Они, как и раньше, продолжают реализовывать золото банкам внутри страны и практически без дисконта к мировым ценам", - отметил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Российскому бизнесу удалось наладить новые цепочки поставок золота на внешний рынок и диверсифицировать каналы сбыта", - добавил директор по стратегическому развитию "Атлас Майнинг" (ранее Petropavlovsk) Иван Руденко. Так, в 2023 году увеличился импорт золота в Индию и Китай. Более чем в 7 раз в денежном выражении выросли поставки российского золота в Гонконг. По информации Comtrade ООН, еще в 2022 году более чем в 15 раз увеличился импорт золота из России в ОАЭ. Но кроме того, в 2023 году на внутреннем рынке продолжал расти спрос со стороны физических лиц. Только на Мосбирже физический объем сделок с золотом в январе-ноябре 2023 года вырос в 2,7 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года - до 74 тонн. Гибкость в пошлинахПравительство РФ с 1 октября текущего и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий перечень товаров. Размер пошлины составит 4-7%, при этом при курсе доллара в 80 рублей и ниже она будет нулевой. Влияние пошлин можно будет оценить только в следующем году, но из-за увеличения внутреннего рынка оно будет ограничиваться снижением экспорта. По мнению Руденко, введение экспортных пошлин на золото означает, что государство начинает изымать сверхдоходы из сектора. "Пошлины, привязанные к курсу доллара, снижают эффект от девальвации рубля и влияют на прибыльность компаний. До этого золотодобытчики оставались в стороне от госрегулирования, в отличие от нефтегазового сектора, который всегда был в центре внимания", - говорит представитель золотодобывающей компании. Болотских из "Цифра брокер" также отметил, что пошлина на экспорт золота, безусловно, отразится на финансовых показателях золотодобывающих компаний.
https://ria.ru/20231121/zoloto-1910834988.html
https://ria.ru/20231204/zoloto-1913576081.html
https://ria.ru/20231214/rezervy-1915670675.html
https://ria.ru/20231226/zoloto-1918082804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, сша, цифра брокер, газпромбанк, оон, новый год
Экономика, Россия, Китай, США, Цифра брокер, Газпромбанк, ООН, Новый год
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Геополитика, угроза нового экономического кризиса и денежно-кредитная политика в США и Европе в этом году вывели золото на новые ценовые рекорды. Опрошенные РИА Новости эксперты видят достаточно факторов, чтобы в 2024 году рынок сохранил набранную высоту.
Стоимость желтого металла на спотовом рынке 4 декабря впервые превысила отметку в 2150 долларов за унцию против предыдущего пика в 2075 долларов августе 2020 года.
"Если то, что мы увидели в начале декабря, не было паническим закрытием спекулянтами коротких позиций, то в 2024 году котировки драгметалла смогут обосноваться в диапазоне 2000-2200 долларов за унцию", - прогнозирует аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
В выигрыше оказались и российские производители золота. Они смогли справиться с санкциями, переориентировав экспорт и нарастив продажи на внутреннем рынке. Но накопить лишний жирок на росте мировых цен и курсовых колебаниях экспортерам больше не удастся: введенный в 2023 году механизм гибких экспортных пошлин заставит отдавать конъюнктурные сверхдоходы в бюджет.
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Покупки центральных банков стали одним из фундаментальных факторов роста рынка: интенсивность, с которой они пополняли резервы золотом в 2023 году, превзошла все ожидания.
Эксперты World Gold Council (WGC) прогнозируют, что в 2024 году официальный сектор покажет очередной колоссальный всплеск покупок.
"В ближайшие годы мы увидим дальнейшее усиление тенденций к регионализации и рост геополитической напряженности. Эти факторы способствуют сохранению повышенного интереса к золоту со стороны крупнейших центральных банков", - поясняет аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка
Евгений Гранкин.
Например, Китай
уже 13 месяцев непрерывно покупает золото. "Такую стратегию Китай выбрал после блокировки валютных резервов России
. В Поднебесной обеспокоены риском потери валюты и ценных бумаг, поэтому продают государственные облигации США и активно скупают золото", - говорит ведущий аналитик "Цифра брокер
" Даниил Болотских.
Цена на золото обновила исторический рекорд
Практически все крупные золотодобывающие компании России, начиная с "Полюса", попали в санкционные списки и утратили возможность прямых продаж своей продукции на европейские и другие, ставшие недружественными, рынки. До санкций Россия экспортировала около 300 тонн драгметалла, причем более 80% приходилось на Великобританию
.
Однако, как правило, экспортом в России всегда занимались банки. Самостоятельно компании поставляли на экспорт мизерные объемы. "Производителям экспортное окно искать не нужно. Они, как и раньше, продолжают реализовывать золото банкам внутри страны и практически без дисконта к мировым ценам", - отметил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
"Российскому бизнесу удалось наладить новые цепочки поставок золота на внешний рынок и диверсифицировать каналы сбыта", - добавил директор по стратегическому развитию "Атлас Майнинг" (ранее Petropavlovsk) Иван Руденко.
Так, в 2023 году увеличился импорт золота в Индию
и Китай. Более чем в 7 раз в денежном выражении выросли поставки российского золота в Гонконг
. По информации Comtrade ООН
, еще в 2022 году более чем в 15 раз увеличился импорт золота из России в ОАЭ
.
Но кроме того, в 2023 году на внутреннем рынке продолжал расти спрос со стороны физических лиц. Только на Мосбирже
физический объем сделок с золотом в январе-ноябре 2023 года вырос в 2,7 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года - до 74 тонн.
Золотые резервы России превысили рекордные 150 миллиардов долларов
Правительство РФ с 1 октября текущего и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий перечень товаров. Размер пошлины составит 4-7%, при этом при курсе доллара в 80 рублей и ниже она будет нулевой. Влияние пошлин можно будет оценить только в следующем году, но из-за увеличения внутреннего рынка оно будет ограничиваться снижением экспорта.
По мнению Руденко, введение экспортных пошлин на золото означает, что государство начинает изымать сверхдоходы из сектора.
"Пошлины, привязанные к курсу доллара, снижают эффект от девальвации рубля и влияют на прибыльность компаний. До этого золотодобытчики оставались в стороне от госрегулирования, в отличие от нефтегазового сектора, который всегда был в центре внимания", - говорит представитель золотодобывающей компании.
Болотских из "Цифра брокер" также отметил, что пошлина на экспорт золота, безусловно, отразится на финансовых показателях золотодобывающих компаний.
Росфинмониторинг поддержал идею Минфина по контролю за оборотом золота