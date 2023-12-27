https://ria.ru/20231227/zoloto-1918361022.html

Итоги года на рынке золота

Итоги года на рынке золота - РИА Новости, 27.12.2023

Итоги года на рынке золота

Геополитика, угроза нового экономического кризиса и денежно-кредитная политика в США и Европе в этом году вывели золото на новые ценовые рекорды. Опрошенные РИА РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:21

2023-12-27T08:21

2023-12-27T08:21

экономика

россия

китай

сша

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Геополитика, угроза нового экономического кризиса и денежно-кредитная политика в США и Европе в этом году вывели золото на новые ценовые рекорды. Опрошенные РИА Новости эксперты видят достаточно факторов, чтобы в 2024 году рынок сохранил набранную высоту. Стоимость желтого металла на спотовом рынке 4 декабря впервые превысила отметку в 2150 долларов за унцию против предыдущего пика в 2075 долларов августе 2020 года. "Если то, что мы увидели в начале декабря, не было паническим закрытием спекулянтами коротких позиций, то в 2024 году котировки драгметалла смогут обосноваться в диапазоне 2000-2200 долларов за унцию", - прогнозирует аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. В выигрыше оказались и российские производители золота. Они смогли справиться с санкциями, переориентировав экспорт и нарастив продажи на внутреннем рынке. Но накопить лишний жирок на росте мировых цен и курсовых колебаниях экспортерам больше не удастся: введенный в 2023 году механизм гибких экспортных пошлин заставит отдавать конъюнктурные сверхдоходы в бюджет. Фундаментальные резервыПокупки центральных банков стали одним из фундаментальных факторов роста рынка: интенсивность, с которой они пополняли резервы золотом в 2023 году, превзошла все ожидания. Эксперты World Gold Council (WGC) прогнозируют, что в 2024 году официальный сектор покажет очередной колоссальный всплеск покупок. "В ближайшие годы мы увидим дальнейшее усиление тенденций к регионализации и рост геополитической напряженности. Эти факторы способствуют сохранению повышенного интереса к золоту со стороны крупнейших центральных банков", - поясняет аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Евгений Гранкин. Например, Китай уже 13 месяцев непрерывно покупает золото. "Такую стратегию Китай выбрал после блокировки валютных резервов России. В Поднебесной обеспокоены риском потери валюты и ценных бумаг, поэтому продают государственные облигации США и активно скупают золото", - говорит ведущий аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских. Вопреки санкциямПрактически все крупные золотодобывающие компании России, начиная с "Полюса", попали в санкционные списки и утратили возможность прямых продаж своей продукции на европейские и другие, ставшие недружественными, рынки. До санкций Россия экспортировала около 300 тонн драгметалла, причем более 80% приходилось на Великобританию. Однако, как правило, экспортом в России всегда занимались банки. Самостоятельно компании поставляли на экспорт мизерные объемы. "Производителям экспортное окно искать не нужно. Они, как и раньше, продолжают реализовывать золото банкам внутри страны и практически без дисконта к мировым ценам", - отметил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Российскому бизнесу удалось наладить новые цепочки поставок золота на внешний рынок и диверсифицировать каналы сбыта", - добавил директор по стратегическому развитию "Атлас Майнинг" (ранее Petropavlovsk) Иван Руденко. Так, в 2023 году увеличился импорт золота в Индию и Китай. Более чем в 7 раз в денежном выражении выросли поставки российского золота в Гонконг. По информации Comtrade ООН, еще в 2022 году более чем в 15 раз увеличился импорт золота из России в ОАЭ. Но кроме того, в 2023 году на внутреннем рынке продолжал расти спрос со стороны физических лиц. Только на Мосбирже физический объем сделок с золотом в январе-ноябре 2023 года вырос в 2,7 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года - до 74 тонн. Гибкость в пошлинахПравительство РФ с 1 октября текущего и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий перечень товаров. Размер пошлины составит 4-7%, при этом при курсе доллара в 80 рублей и ниже она будет нулевой. Влияние пошлин можно будет оценить только в следующем году, но из-за увеличения внутреннего рынка оно будет ограничиваться снижением экспорта. По мнению Руденко, введение экспортных пошлин на золото означает, что государство начинает изымать сверхдоходы из сектора. "Пошлины, привязанные к курсу доллара, снижают эффект от девальвации рубля и влияют на прибыльность компаний. До этого золотодобытчики оставались в стороне от госрегулирования, в отличие от нефтегазового сектора, который всегда был в центре внимания", - говорит представитель золотодобывающей компании. Болотских из "Цифра брокер" также отметил, что пошлина на экспорт золота, безусловно, отразится на финансовых показателях золотодобывающих компаний.

https://ria.ru/20231121/zoloto-1910834988.html

https://ria.ru/20231204/zoloto-1913576081.html

https://ria.ru/20231214/rezervy-1915670675.html

https://ria.ru/20231226/zoloto-1918082804.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, сша, цифра брокер, газпромбанк, оон, новый год