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На севере Приангарья произошло землетрясение - РИА Новости, 27.12.2023
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09:30 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/zemletryasenie-1918368216.html
На севере Приангарья произошло землетрясение
На севере Приангарья произошло землетрясение - РИА Новости, 27.12.2023
На севере Приангарья произошло землетрясение
Землетрясение интенсивностью до 4 баллов зафиксировано в северных территориях Иркутской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:30
2023-12-27T09:30
происшествия
иркутская область
усть-кут
иркутск
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ИРКУТСК, 27 дек- РИА Новости. Землетрясение интенсивностью до 4 баллов зафиксировано в северных территориях Иркутской области, сообщает ГУМЧС по региону. Землетрясение зафиксировано на севере Иркутской области. "Интенсивность, баллы: Усть-Кут 4 балла, Магистральный 3-4 балла, Иркутск 2 балла", - говорится в сообщении. Отмечается, что объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Разрушений нет.
https://ria.ru/20231225/zemletryasenie-1917837520.html
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иркутская область
усть-кут
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происшествия, иркутская область, усть-кут, иркутск
Происшествия, Иркутская область, Усть-Кут, Иркутск
На севере Приангарья произошло землетрясение

Землетрясение интенсивностью до 4 баллов произошло на севере Приангарья

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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ИРКУТСК, 27 дек- РИА Новости. Землетрясение интенсивностью до 4 баллов зафиксировано в северных территориях Иркутской области, сообщает ГУМЧС по региону.
Землетрясение зафиксировано на севере Иркутской области.
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"Интенсивность, баллы: Усть-Кут 4 балла, Магистральный 3-4 балла, Иркутск 2 балла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Разрушений нет.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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22 декабря, 15:22
 
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