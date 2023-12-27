https://ria.ru/20231227/zemletryasenie-1918368216.html

На севере Приангарья произошло землетрясение

На севере Приангарья произошло землетрясение - РИА Новости, 27.12.2023

На севере Приангарья произошло землетрясение

Землетрясение интенсивностью до 4 баллов зафиксировано в северных территориях Иркутской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:30

2023-12-27T09:30

2023-12-27T09:30

происшествия

иркутская область

усть-кут

иркутск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg

ИРКУТСК, 27 дек- РИА Новости. Землетрясение интенсивностью до 4 баллов зафиксировано в северных территориях Иркутской области, сообщает ГУМЧС по региону. Землетрясение зафиксировано на севере Иркутской области. "Интенсивность, баллы: Усть-Кут 4 балла, Магистральный 3-4 балла, Иркутск 2 балла", - говорится в сообщении. Отмечается, что объекты инфраструктуры работают в штатном режиме. Разрушений нет.

https://ria.ru/20231225/zemletryasenie-1917837520.html

https://ria.ru/20231222/zemletryasenie-1917503221.html

иркутская область

усть-кут

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутская область, усть-кут, иркутск