https://ria.ru/20231227/zemletryasenie-1918346494.html

У берегов Владивостока произошло землетрясение

У берегов Владивостока произошло землетрясение - РИА Новости, 27.12.2023

У берегов Владивостока произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло утром среды в акватории залива Петра Великого у острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T03:09

2023-12-27T03:09

2023-12-27T03:09

владивосток

русский (остров)

происшествия

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло утром среды в акватории залива Петра Великого у острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами. "Сейсмособытие произошло на глубине 520 километров, от острова Русского около 20 километров, до центра Владивостока – около 40 километров. Магнитуда 4,5", - сказал собеседник. По его словам, землетрясение произошло в заливе Петра Великого на значительной глубине, поэтому при такой средней магнитуде не ощущалось.

https://ria.ru/20231222/zemletryasenie-1917503221.html

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владивосток, русский (остров), происшествия, россия, приморский край