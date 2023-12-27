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У берегов Владивостока произошло землетрясение - РИА Новости, 27.12.2023
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03:09 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/zemletryasenie-1918346494.html
У берегов Владивостока произошло землетрясение
У берегов Владивостока произошло землетрясение - РИА Новости, 27.12.2023
У берегов Владивостока произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло утром среды в акватории залива Петра Великого у острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T03:09
2023-12-27T03:09
владивосток
русский (остров)
происшествия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло утром среды в акватории залива Петра Великого у острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами. "Сейсмособытие произошло на глубине 520 километров, от острова Русского около 20 километров, до центра Владивостока – около 40 километров. Магнитуда 4,5", - сказал собеседник. По его словам, землетрясение произошло в заливе Петра Великого на значительной глубине, поэтому при такой средней магнитуде не ощущалось.
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владивосток, русский (остров), происшествия, россия, приморский край
Владивосток, Русский (остров), Происшествия, Россия, Приморский край
У берегов Владивостока произошло землетрясение

У острова Русского во Владивостоке произошло землетрясение магнитудой 4,5

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло утром среды в акватории залива Петра Великого у острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.
"Сейсмособытие произошло на глубине 520 километров, от острова Русского около 20 километров, до центра Владивостока – около 40 километров. Магнитуда 4,5", - сказал собеседник.
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По его словам, землетрясение произошло в заливе Петра Великого на значительной глубине, поэтому при такой средней магнитуде не ощущалось.
 
ВладивостокРусский (остров)ПроисшествияРоссияПриморский край
 
 
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