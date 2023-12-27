Балицкий уверен в завершении СВО весной-летом 2024 года
Глава Запорожской области Балицкий уверен в окончании СВО весной-летом 2024 года
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий . Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий уверен, что спецоперация завершится весной-летом 2024 года, все предпосылки к этому есть.
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"Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны - в начале лета, потому как сам являюсь военным… могу сказать из того, что я понимаю в этом всем происходящем, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский", - сказал он журналистам.
Он добавил, что внутри Украины происходят тектонические процессы, которые разрывают ее изнутри.
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"Верю, что в конце весны, в начале лета все закончится… Все предпосылки к этому есть", - сказал Балицкий.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.