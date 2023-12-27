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Тамбовские власти запретили использовать пиротехнику до конца января - РИА Новости, 27.12.2023
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19:59 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/zapretili-1918566363.html
Тамбовские власти запретили использовать пиротехнику до конца января
Тамбовские власти запретили использовать пиротехнику до конца января - РИА Новости, 27.12.2023
Тамбовские власти запретили использовать пиротехнику до конца января
Власти Тамбовской области запретили использовать пиротехнику с 28 декабря 2023 года до 31 января 2024 года, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:59
2023-12-27T19:59
тамбовская область
максим егоров
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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Власти Тамбовской области запретили использовать пиротехнику с 28 декабря 2023 года до 31 января 2024 года, сообщили в правительстве региона. "Ограничения на использование пиротехнических изделий на территории Тамбовской области вводятся с 28 декабря по 31 января. Соответствующее постановление подписал Глава региона Максим Егоров", - сообщили на сайте правительства Тамбовской области. Решение о запрете пиротехники принял оперативный штаб в целях усиления охраны порядка и обеспечения безопасности на территории региона. "Исключение составляют пиротехнические изделия, соответствующие I классу опасности, в числе которых хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня", - добавили в правительстве. За нарушение запрета предусмотрены штрафы от 1 тысячи до 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231227/salyut-1918469736.html
https://ria.ru/20231224/kinolog-1917715805.html
тамбовская область
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тамбовская область, максим егоров
Тамбовская область, Максим Егоров
Тамбовские власти запретили использовать пиротехнику до конца января

Власти Тамбовской области запретили использовать пиротехнику до января 2024 года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСалют
Салют - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Власти Тамбовской области запретили использовать пиротехнику с 28 декабря 2023 года до 31 января 2024 года, сообщили в правительстве региона.
"Ограничения на использование пиротехнических изделий на территории Тамбовской области вводятся с 28 декабря по 31 января. Соответствующее постановление подписал Глава региона Максим Егоров", - сообщили на сайте правительства Тамбовской области.
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Решение о запрете пиротехники принял оперативный штаб в целях усиления охраны порядка и обеспечения безопасности на территории региона.
"Исключение составляют пиротехнические изделия, соответствующие I классу опасности, в числе которых хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня", - добавили в правительстве.
За нарушение запрета предусмотрены штрафы от 1 тысячи до 100 тысяч рублей.
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