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На 4,3 тысячи гектаров выросла площадь охраняемых природных зон МО за год

На 4,3 тысячи гектаров выросла площадь охраняемых природных зон МО за год - РИА Новости, 27.12.2023

На 4,3 тысячи гектаров выросла площадь охраняемых природных зон МО за год

С начала 2023 года площадь особо охраняемых природных территорий в Московской области увеличилась на 4,3 тысячи гектаров. Об этом сообщил телеканал “360” со... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:29

2023-12-27T15:29

2023-12-27T15:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. С начала 2023 года площадь особо охраняемых природных территорий в Московской области увеличилась на 4,3 тысячи гектаров. Об этом сообщил телеканал “360” со ссылкой на заявление министра экологии и природопользования региона Тихона Фирсова.Площадь заказников расширяют в рамках программы “Экология и окружающая среда Подмосковья”."В 2023 году в рамках программы „Экология и окружающая среда Подмосковья“ мы создали и реорганизовали множество природных заказников и памятников природы, а также создали первый на территории Подмосковья природно-исторический комплекс, установили для памятников природы охранные зоны. В следующем году эта работа продолжится", – добавил Фирсов.Заказники "Васильевское Поречье" и "Леса междуречья рек Переволочни и Малиновки" появятся в Рузском округе. В Ленинском округе, по словам министра, создадут памятник природы "Суханово". Особо охраняемые территории также реорганизуют в Одинцове и Химках.Как отметил Фирсов, министерство подготовило проекты для создания еще 26 охранных зон.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)