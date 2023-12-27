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СМИ: Залужный пошел на отчаянный поступок из-за провалов ВСУ - РИА Новости, 27.12.2023
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11:14 27.12.2023 (обновлено: 20:16 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/zaluzhnyy-1918390398.html
СМИ: Залужный пошел на отчаянный поступок из-за провалов ВСУ
СМИ: Залужный пошел на отчаянный поступок из-за провалов ВСУ - РИА Новости, 27.12.2023
СМИ: Залужный пошел на отчаянный поступок из-за провалов ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный потребовал больше помощи после поражений ВСУ, пишет Newsweek. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:14
2023-12-27T20:16
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владимир путин
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный потребовал больше помощи после поражений ВСУ, пишет Newsweek.&quot;Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов, включая людей, боеприпасы и оружие, для продолжения борьбы с Россией&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, требование военного было выдвинуто на фоне продвижения российских сил на территории Украины.Двадцать пятого декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Марьинку.На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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в мире, россия, украина, сша, валерий залужный, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, nbc, политика
В мире, Россия, Украина, США, Валерий Залужный, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, NBC, Политика
СМИ: Залужный пошел на отчаянный поступок из-за провалов ВСУ

Newsweek: Залужный потребовал больше помощи на фоне поражений ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный потребовал больше помощи после поражений ВСУ, пишет Newsweek.
«

"Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов, включая людей, боеприпасы и оружие, для продолжения борьбы с Россией", — говорится в материале.

Как указали журналисты, требование военного было выдвинуто на фоне продвижения российских сил на территории Украины.
Двадцать пятого декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Марьинку.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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В миреРоссияУкраинаСШАВалерий ЗалужныйСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕвросоюзNBCПолитика
 
 
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