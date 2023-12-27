https://ria.ru/20231227/zakonoproekt-1918589979.html

В Раде заявили, что новый закон о мобилизации противоречит конституции

В Раде заявили, что новый закон о мобилизации противоречит конституции - РИА Новости, 27.12.2023

В Раде заявили, что новый закон о мобилизации противоречит конституции

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новый законопроект о мобилизации и военной службе, который разрабатывает... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T23:24

2023-12-27T23:24

2023-12-27T23:24

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новый законопроект о мобилизации и военной службе, который разрабатывает правительство, противоречит конституции, в нем есть нормы, ограничивающие права граждан. На вопрос журналиста телеканала "1+1", как он оценивает "интересные предложения" в новом законопроекте по мобилизации, Лубинец ответил, что "относится ко всем процессам, происходящим на территории Украины, исключительно в рамках национального и международного законодательства". "В этом законопроекте, на мой взгляд, есть вещи, которые противоречат конституции Украины", - сказал он. Он пообещал, что как только законопроект попадет к нему на согласование, он "прямо напишет" все свои возражения. При этом он добавил, что законопроект к нему придет на согласование скорее всего не на "этапе подготовки кабмином Украины", а на этапе подготовки к рассмотрению в комитете Верховной рады. По его словам, речь среди прочего идет о нарушении "прямой нормы конституции", в которой говорится, что человек не может быть ограничен в своих правах, тем более бесконечно". Если человек официально владеет домом, то власти не могут на уровне закона запретить продажу или покупку нового дома, сказал он. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231227/mobilizatsiya-1918559561.html

https://ria.ru/20231227/ukraina-1918455101.html

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире