https://ria.ru/20231227/yakutiya-1918390559.html

Лига отцов Якутии предложила президенту РФ создать министерство семьи

Лига отцов Якутии предложила президенту РФ создать министерство семьи - РИА Новости, 27.12.2023

Лига отцов Якутии предложила президенту РФ создать министерство семьи

Лига отцов Якутии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать министерство по семейной и демографической политике, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:14

2023-12-27T11:14

2023-12-27T12:56

республика саха (якутия)

россия

демография

семья

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ЯКУТСК, 27 дек - РИА Новости. Лига отцов Якутии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать министерство по семейной и демографической политике, сообщил РИА Новости председатель общественной организации Айхал Габышев. "Я от лица активистов Лиги отцов республики обратился с предложением к президенту страны Владимиру Путину о создании в 2024 году федерального министерства по семейной и демографической политике", - сказал он. Габышев утверждает, что в настоящее время в общественной организации состоят более 45 тысяч активистов. По его мнению, сейчас самое удобное время продвигать в мире российскую идеологию традиционных семейных ценностей. "Это важно в тот период, когда мы переходим на многополярный мир, где наша великая страна станет основным духовным и экономическим центром... Патриотизм и любовь к Родине начинаются с крепкой и полной семьи... Создание министерства будет способствовать эффективной реализации государственной семейной и демографической политики в современных условиях, а также пропаганде традиционных семейных ценностей в соответствии с Конституцией РФ", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231215/yakutiya-1916073007.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, демография, семья