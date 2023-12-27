https://ria.ru/20231227/yakutiya-1918390559.html
Лига отцов Якутии предложила президенту РФ создать министерство семьи
Лига отцов Якутии предложила президенту РФ создать министерство семьи - РИА Новости, 27.12.2023
Лига отцов Якутии предложила президенту РФ создать министерство семьи
Лига отцов Якутии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать министерство по семейной и демографической политике, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:14
2023-12-27T11:14
2023-12-27T12:56
республика саха (якутия)
россия
демография
семья
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ЯКУТСК, 27 дек - РИА Новости. Лига отцов Якутии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать министерство по семейной и демографической политике, сообщил РИА Новости председатель общественной организации Айхал Габышев. "Я от лица активистов Лиги отцов республики обратился с предложением к президенту страны Владимиру Путину о создании в 2024 году федерального министерства по семейной и демографической политике", - сказал он. Габышев утверждает, что в настоящее время в общественной организации состоят более 45 тысяч активистов. По его мнению, сейчас самое удобное время продвигать в мире российскую идеологию традиционных семейных ценностей. "Это важно в тот период, когда мы переходим на многополярный мир, где наша великая страна станет основным духовным и экономическим центром... Патриотизм и любовь к Родине начинаются с крепкой и полной семьи... Создание министерства будет способствовать эффективной реализации государственной семейной и демографической политики в современных условиях, а также пропаганде традиционных семейных ценностей в соответствии с Конституцией РФ", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231215/yakutiya-1916073007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, демография, семья
Республика Саха (Якутия), Россия, Демография, Семья
ЯКУТСК, 27 дек - РИА Новости. Лига отцов Якутии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать министерство по семейной и демографической политике, сообщил РИА Новости председатель общественной организации Айхал Габышев.
"Я от лица активистов Лиги отцов республики обратился с предложением к президенту страны Владимиру Путину о создании в 2024 году федерального министерства по семейной и демографической политике", - сказал он.
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Габышев утверждает, что в настоящее время в общественной организации состоят более 45 тысяч активистов.
По его мнению, сейчас самое удобное время продвигать в мире российскую идеологию традиционных семейных ценностей. "Это важно в тот период, когда мы переходим на многополярный мир, где наша великая страна станет основным духовным и экономическим центром... Патриотизм и любовь к Родине начинаются с крепкой и полной семьи... Создание министерства будет способствовать эффективной реализации государственной семейной и демографической политики в современных условиях, а также пропаганде традиционных семейных ценностей в соответствии с Конституцией РФ
", - добавил собеседник агентства.