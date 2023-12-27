Рейтинг@Mail.ru
Лига отцов Якутии предложила президенту РФ создать министерство семьи - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
11:14 27.12.2023 (обновлено: 12:56 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/yakutiya-1918390559.html
Лига отцов Якутии предложила президенту РФ создать министерство семьи
Лига отцов Якутии предложила президенту РФ создать министерство семьи - РИА Новости, 27.12.2023
Лига отцов Якутии предложила президенту РФ создать министерство семьи
Лига отцов Якутии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать министерство по семейной и демографической политике, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:14
2023-12-27T12:56
республика саха (якутия)
россия
демография
семья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918419686_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_bf07991e649b4e16ef3a5d6f0af0a32f.jpg
ЯКУТСК, 27 дек - РИА Новости. Лига отцов Якутии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать министерство по семейной и демографической политике, сообщил РИА Новости председатель общественной организации Айхал Габышев. "Я от лица активистов Лиги отцов республики обратился с предложением к президенту страны Владимиру Путину о создании в 2024 году федерального министерства по семейной и демографической политике", - сказал он. Габышев утверждает, что в настоящее время в общественной организации состоят более 45 тысяч активистов. По его мнению, сейчас самое удобное время продвигать в мире российскую идеологию традиционных семейных ценностей. "Это важно в тот период, когда мы переходим на многополярный мир, где наша великая страна станет основным духовным и экономическим центром... Патриотизм и любовь к Родине начинаются с крепкой и полной семьи... Создание министерства будет способствовать эффективной реализации государственной семейной и демографической политики в современных условиях, а также пропаганде традиционных семейных ценностей в соответствии с Конституцией РФ", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231215/yakutiya-1916073007.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918419686_0:44:820:659_1920x0_80_0_0_25c26d63db8d2afad5209944df7c2952.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, демография, семья
Республика Саха (Якутия), Россия, Демография, Семья

Лига отцов Якутии предложила президенту РФ создать министерство семьи

© Фото предоставлено пресс-службой Лиги отцов ЯкутииПредседатель Лиги отцов Якутии Айхал Габышев
Председатель Лиги отцов Якутии Айхал Габышев
© Фото предоставлено пресс-службой Лиги отцов Якутии
Председатель Лиги отцов Якутии Айхал Габышев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 27 дек - РИА Новости. Лига отцов Якутии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать министерство по семейной и демографической политике, сообщил РИА Новости председатель общественной организации Айхал Габышев.
"Я от лица активистов Лиги отцов республики обратился с предложением к президенту страны Владимиру Путину о создании в 2024 году федерального министерства по семейной и демографической политике", - сказал он.
Якутск - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Свыше 600 спортивных мероприятий проведут в Якутии в 2024 году
15 декабря, 16:53
Габышев утверждает, что в настоящее время в общественной организации состоят более 45 тысяч активистов.
По его мнению, сейчас самое удобное время продвигать в мире российскую идеологию традиционных семейных ценностей. "Это важно в тот период, когда мы переходим на многополярный мир, где наша великая страна станет основным духовным и экономическим центром... Патриотизм и любовь к Родине начинаются с крепкой и полной семьи... Создание министерства будет способствовать эффективной реализации государственной семейной и демографической политики в современных условиях, а также пропаганде традиционных семейных ценностей в соответствии с Конституцией РФ", - добавил собеседник агентства.
 
Республика Саха (Якутия)РоссияДемографияСемья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала