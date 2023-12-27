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В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:14 27.12.2023 (обновлено: 01:26 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/vzryvy-1918342682.html
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.12.2023
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T01:14
2023-12-27T01:26
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". &quot;В Одессе слышны звуки взрывов&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Одессе прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«

"В Одессе слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.12.2023Посмотреть
 
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