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В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.12.2023

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T01:14

2023-12-27T01:14

2023-12-27T01:26

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины