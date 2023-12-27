https://ria.ru/20231227/vystavka-1918224956.html

Как в кино: где в России находили легендарные клады

Как в кино: где в России находили легендарные клады - РИА Новости, 27.12.2023

Как в кино: где в России находили легендарные клады

Люди в неспокойные времена всегда прятали ценности, надеясь воспользоваться ими позже. Но обстоятельства зачастую складывались так, что тайники оставались... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:00

2023-12-27T08:00

2023-12-27T08:04

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. Люди в неспокойные времена всегда прятали ценности, надеясь воспользоваться ими позже. Но обстоятельства зачастую складывались так, что тайники оставались нетронутыми веками. О самых знаменитых кладах, некоторые из которых можно увидеть в Историческом музее, — в материале РИА Новости.Когда прятали больше всего"Как правило, желание сокрыть что-то связано с переломными моментами в истории страны", — рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин на открытии выставки "Клады. Сокрытая история".Таков впервые привезенный в Москву самый крупный в отечественной истории клад — Нарышкинский. Фамильное серебро дворянского рода Трубецких-Нарышкиных нашли в Санкт-Петербурге в 2012-м. Сейчас оно входит в собрание музея-заповедника "Царское Село".История обнаружения клада напоминает киносюжет. Постовой милиционер во время ночного дежурства заметил, что со стройплощадки на улице Чайковского, дом № 29 — в особняке Трубецких-Нарышкиных — что-то грузят в машину. Решил выяснить, что в мешках. Оказалось, рабочие нашли старинное серебро в перекрытиях между вторым и третьим этажами."На площади около шести квадратных метров обнаружили более двух тысяч предметов из серебра, в том числе столовое серебро, ордена, медали, предметы быта", — перечисляет директор "Царского Села" Ольга Таратынова.Вещи были переложены тканью с уксусной пропиткой от ржавчины и обернуты в газеты, которые указали на срок давности клада: 1917-й."Начали поднимать архивы. Тогда особняком владела Наталья Васильевна Нарышкина, которая вышла замуж за ротмистра лейб-гвардии гусарского полка Сергея Сергеевича Сомова. По документам, они в 1917-м уехали во Францию. Видимо, с намерением вернуться сделали этот тайник", — поясняет глава музея-заповедника.В Историческом музее можно увидеть чайные малый и большой сервизы, канделябры, комплект для ухода за ногтями, распялку для перчаток и другие предметы быта русской аристократии середины и конца XIX — начала XX века.В коммуналке и на балконеВрач Виктор Петрович Успенский был депутатом Государственной думы 1906 года. Документы, фотографии, браунинг с патронами он спрятал в двойном дне шкафчика.После смерти Успенского в 1919-м шкафчик еще долго стоял бесхозным в коммунальной квартире на Малой Бронной, пока живший там слесарь не забрал его с собой в новую квартиру. Спустя десять лет решил разобрать мебель и обнаружил секрет."Он заявил в милицию, и уже оттуда клад поступил в музей в начале 1980-х, — говорит куратор выставки Игорь Кураев. — Интересен набор документов: там и облигации, и расписки, и его личная метрика, и свидетельство о получении высшего медицинского образования, и карточка депутата".Посуда вместо библиотекиНемало открытий во все времена делали городские хозяйственные службы при строительстве, прокладке кабеля, высадке деревьев.Например, Ипатьевский клад, обнаруженный в столичном Ипатьевском переулке в 1895-м при прокладке канализации. Шлемы-шишаки, кольчуги, наконечники пик, рогатин и копий относятся к первой половине XVI века."На этом месте, видимо, когда-то стоял дом очень богатого служивого человека. В 1547-м в Москве случился великий пожар: погорело все от Арбата до Китай-города, — рассказывает куратор выставки Людмила Савченко. — Скорее всего, дом сгорел, а в погребе остался этот арсенал".Иногда профессиональные археологи обнаруживают не то, что ищут. В 1894-м князь Николай Щербатов в поисках библиотеки Ивана Грозного открыл в подклете Благовещенского собора Московского Кремля много битой посуды."То, что сегодня мы считаем обычным, в XV веке было невероятно дорогим. Или это привозили восточные купцы, или, вероятнее всего, послы преподносили в дар великому князю", — отмечает Савченкова.Порой выбор предметов для тайника может удивить: не всегда ценность представляли деньги, украшения и оружие. В каменном веке люди прятали заготовки для орудий труда, кремневые стрелы, костяные фигурки зверей, имеющие сакральное значение. С освоением бронзы изменился и состав кладов: наборы топоров, серпов, слитков, каменных литейных форм. В эту же эпоху появились такие статусные клады, как Бородинский, в котором символы власти и предметы вооружения воинов, вождей и героев эпоса."Нам бы хотелось, чтобы выставка толкала людей к размышлению о том, что бы они спрятали сейчас и что для них ценно", — заключает Кураев.Увидеть сокровища и поразмышлять на эту тему можно в Историческом музее до 29 июля 2024 года.

https://ria.ru/20231222/vystavka-1916921081.html

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2023

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

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