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Как в кино: где в России находили легендарные клады - РИА Новости, 27.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 27.12.2023 (обновлено: 08:04 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/vystavka-1918224956.html
Как в кино: где в России находили легендарные клады
Как в кино: где в России находили легендарные клады - РИА Новости, 27.12.2023
Как в кино: где в России находили легендарные клады
Люди в неспокойные времена всегда прятали ценности, надеясь воспользоваться ими позже. Но обстоятельства зачастую складывались так, что тайники оставались... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:00
2023-12-27T08:04
культура
выставки
исторический музей
алексей левыкин
иван грозный
москва
музеи
куда сходить
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. Люди в неспокойные времена всегда прятали ценности, надеясь воспользоваться ими позже. Но обстоятельства зачастую складывались так, что тайники оставались нетронутыми веками. О самых знаменитых кладах, некоторые из которых можно увидеть в Историческом музее, — в материале РИА Новости.Когда прятали больше всего&quot;Как правило, желание сокрыть что-то связано с переломными моментами в истории страны&quot;, — рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин на открытии выставки &quot;Клады. Сокрытая история&quot;.Таков впервые привезенный в Москву самый крупный в отечественной истории клад — Нарышкинский. Фамильное серебро дворянского рода Трубецких-Нарышкиных нашли в Санкт-Петербурге в 2012-м. Сейчас оно входит в собрание музея-заповедника "Царское Село".История обнаружения клада напоминает киносюжет. Постовой милиционер во время ночного дежурства заметил, что со стройплощадки на улице Чайковского, дом № 29 — в особняке Трубецких-Нарышкиных — что-то грузят в машину. Решил выяснить, что в мешках. Оказалось, рабочие нашли старинное серебро в перекрытиях между вторым и третьим этажами.&quot;На площади около шести квадратных метров обнаружили более двух тысяч предметов из серебра, в том числе столовое серебро, ордена, медали, предметы быта&quot;, — перечисляет директор &quot;Царского Села&quot; Ольга Таратынова.Вещи были переложены тканью с уксусной пропиткой от ржавчины и обернуты в газеты, которые указали на срок давности клада: 1917-й.&quot;Начали поднимать архивы. Тогда особняком владела Наталья Васильевна Нарышкина, которая вышла замуж за ротмистра лейб-гвардии гусарского полка Сергея Сергеевича Сомова. По документам, они в 1917-м уехали во Францию. Видимо, с намерением вернуться сделали этот тайник&quot;, — поясняет глава музея-заповедника.В Историческом музее можно увидеть чайные малый и большой сервизы, канделябры, комплект для ухода за ногтями, распялку для перчаток и другие предметы быта русской аристократии середины и конца XIX — начала XX века.В коммуналке и на балконеВрач Виктор Петрович Успенский был депутатом Государственной думы 1906 года. Документы, фотографии, браунинг с патронами он спрятал в двойном дне шкафчика.После смерти Успенского в 1919-м шкафчик еще долго стоял бесхозным в коммунальной квартире на Малой Бронной, пока живший там слесарь не забрал его с собой в новую квартиру. Спустя десять лет решил разобрать мебель и обнаружил секрет.&quot;Он заявил в милицию, и уже оттуда клад поступил в музей в начале 1980-х, — говорит куратор выставки Игорь Кураев. — Интересен набор документов: там и облигации, и расписки, и его личная метрика, и свидетельство о получении высшего медицинского образования, и карточка депутата&quot;.Посуда вместо библиотекиНемало открытий во все времена делали городские хозяйственные службы при строительстве, прокладке кабеля, высадке деревьев.Например, Ипатьевский клад, обнаруженный в столичном Ипатьевском переулке в 1895-м при прокладке канализации. Шлемы-шишаки, кольчуги, наконечники пик, рогатин и копий относятся к первой половине XVI века.&quot;На этом месте, видимо, когда-то стоял дом очень богатого служивого человека. В 1547-м в Москве случился великий пожар: погорело все от Арбата до Китай-города, — рассказывает куратор выставки Людмила Савченко. — Скорее всего, дом сгорел, а в погребе остался этот арсенал&quot;.Иногда профессиональные археологи обнаруживают не то, что ищут. В 1894-м князь Николай Щербатов в поисках библиотеки Ивана Грозного открыл в подклете Благовещенского собора Московского Кремля много битой посуды.&quot;То, что сегодня мы считаем обычным, в XV веке было невероятно дорогим. Или это привозили восточные купцы, или, вероятнее всего, послы преподносили в дар великому князю&quot;, — отмечает Савченкова.Порой выбор предметов для тайника может удивить: не всегда ценность представляли деньги, украшения и оружие. В каменном веке люди прятали заготовки для орудий труда, кремневые стрелы, костяные фигурки зверей, имеющие сакральное значение. С освоением бронзы изменился и состав кладов: наборы топоров, серпов, слитков, каменных литейных форм. В эту же эпоху появились такие статусные клады, как Бородинский, в котором символы власти и предметы вооружения воинов, вождей и героев эпоса.&quot;Нам бы хотелось, чтобы выставка толкала людей к размышлению о том, что бы они спрятали сейчас и что для них ценно&quot;, — заключает Кураев.Увидеть сокровища и поразмышлять на эту тему можно в Историческом музее до 29 июля 2024 года.
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Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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РИА Новости
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выставки, исторический музей, алексей левыкин, иван грозный, москва, музеи, куда сходить , что посмотреть
Культура, Выставки, Исторический музей, Алексей Левыкин, Иван Грозный, Москва, Музеи, куда сходить , что посмотреть
Как в кино: где в России находили легендарные клады

В Историческом музее открылась выставка предметов из легендарных кладов России

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКлад золотых монет на открытии выставки "Клады. Сокрытая история" в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве
Клад золотых монет на открытии выставки Клады. Сокрытая история в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. Люди в неспокойные времена всегда прятали ценности, надеясь воспользоваться ими позже. Но обстоятельства зачастую складывались так, что тайники оставались нетронутыми веками. О самых знаменитых кладах, некоторые из которых можно увидеть в Историческом музее, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкОдин из экспонатов выставки "Клады. Сокрытая история"
Один из экспонатов на открытии выставки Клады. Сокрытая история в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Один из экспонатов выставки "Клады. Сокрытая история"

Когда прятали больше всего

«

"Как правило, желание сокрыть что-то связано с переломными моментами в истории страны", — рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин на открытии выставки "Клады. Сокрытая история".

Таков впервые привезенный в Москву самый крупный в отечественной истории клад — Нарышкинский. Фамильное серебро дворянского рода Трубецких-Нарышкиных нашли в Санкт-Петербурге в 2012-м. Сейчас оно входит в собрание музея-заповедника "Царское Село".
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПредметы Нарышкинского клада на выставке "Клады. Сокрытая история"
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки Клады. Сокрытая история в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Предметы Нарышкинского клада на выставке "Клады. Сокрытая история"
История обнаружения клада напоминает киносюжет. Постовой милиционер во время ночного дежурства заметил, что со стройплощадки на улице Чайковского, дом № 29 — в особняке Трубецких-Нарышкиных — что-то грузят в машину. Решил выяснить, что в мешках. Оказалось, рабочие нашли старинное серебро в перекрытиях между вторым и третьим этажами.
«

"На площади около шести квадратных метров обнаружили более двух тысяч предметов из серебра, в том числе столовое серебро, ордена, медали, предметы быта", — перечисляет директор "Царского Села" Ольга Таратынова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКлад орденов на выставке "Клады. Сокрытая история"
Клад орденов на открытии выставки Клады. Сокрытая история в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Клад орденов на выставке "Клады. Сокрытая история"
Вещи были переложены тканью с уксусной пропиткой от ржавчины и обернуты в газеты, которые указали на срок давности клада: 1917-й.
«

"Начали поднимать архивы. Тогда особняком владела Наталья Васильевна Нарышкина, которая вышла замуж за ротмистра лейб-гвардии гусарского полка Сергея Сергеевича Сомова. По документам, они в 1917-м уехали во Францию. Видимо, с намерением вернуться сделали этот тайник", — поясняет глава музея-заповедника.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетительница знакомится с экспозицией на открытии выставки "Клады. Сокрытая история"
Посетительница знакомится с экспозицией на открытии выставки Клады. Сокрытая история в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетительница знакомится с экспозицией на открытии выставки "Клады. Сокрытая история"
В Историческом музее можно увидеть чайные малый и большой сервизы, канделябры, комплект для ухода за ногтями, распялку для перчаток и другие предметы быта русской аристократии середины и конца XIX — начала XX века.

В коммуналке и на балконе

Врач Виктор Петрович Успенский был депутатом Государственной думы 1906 года. Документы, фотографии, браунинг с патронами он спрятал в двойном дне шкафчика.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВедущий научный сотрудник отдела драгоценных металлов Государственного исторического музея Галина Смородинова во время интервью на открытии выставки "Клады. Сокрытая история"
Ведущий научный сотрудник отдела драгоценных металлов Государственного исторического музея Галина Смородинова во время интервью на открытии выставки Клады. Сокрытая история в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Ведущий научный сотрудник отдела драгоценных металлов Государственного исторического музея Галина Смородинова во время интервью на открытии выставки "Клады. Сокрытая история"
После смерти Успенского в 1919-м шкафчик еще долго стоял бесхозным в коммунальной квартире на Малой Бронной, пока живший там слесарь не забрал его с собой в новую квартиру. Спустя десять лет решил разобрать мебель и обнаружил секрет.
«

"Он заявил в милицию, и уже оттуда клад поступил в музей в начале 1980-х, — говорит куратор выставки Игорь Кураев. — Интересен набор документов: там и облигации, и расписки, и его личная метрика, и свидетельство о получении высшего медицинского образования, и карточка депутата".

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГаличский клад на выставке "Клады. Сокрытая история"
Галичский клад на открытии выставки Клады. Сокрытая история в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Галичский клад на выставке "Клады. Сокрытая история"

Посуда вместо библиотеки

Немало открытий во все времена делали городские хозяйственные службы при строительстве, прокладке кабеля, высадке деревьев.
Например, Ипатьевский клад, обнаруженный в столичном Ипатьевском переулке в 1895-м при прокладке канализации. Шлемы-шишаки, кольчуги, наконечники пик, рогатин и копий относятся к первой половине XVI века.
«

"На этом месте, видимо, когда-то стоял дом очень богатого служивого человека. В 1547-м в Москве случился великий пожар: погорело все от Арбата до Китай-города, — рассказывает куратор выставки Людмила Савченко. — Скорее всего, дом сгорел, а в погребе остался этот арсенал".

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВедущий научный сотрудник экспозиционного отдела Государственного исторического музея Людмила Савченкова на открытии выставки "Клады. Сокрытая история"
Ведущий научный сотрудник экспозиционного отдела Государственного исторического музея Людмила Савченкова на открытии выставки Клады. Сокрытая история в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Ведущий научный сотрудник экспозиционного отдела Государственного исторического музея Людмила Савченкова на открытии выставки "Клады. Сокрытая история"
Иногда профессиональные археологи обнаруживают не то, что ищут. В 1894-м князь Николай Щербатов в поисках библиотеки Ивана Грозного открыл в подклете Благовещенского собора Московского Кремля много битой посуды.
«

"То, что сегодня мы считаем обычным, в XV веке было невероятно дорогим. Или это привозили восточные купцы, или, вероятнее всего, послы преподносили в дар великому князю", — отмечает Савченкова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетитель знакомится с экспозицией на открытии выставки "Клады. Сокрытая история"
Посетитель знакомится с экспозицией на открытии выставки Клады. Сокрытая история в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Посетитель знакомится с экспозицией на открытии выставки "Клады. Сокрытая история"
Порой выбор предметов для тайника может удивить: не всегда ценность представляли деньги, украшения и оружие. В каменном веке люди прятали заготовки для орудий труда, кремневые стрелы, костяные фигурки зверей, имеющие сакральное значение. С освоением бронзы изменился и состав кладов: наборы топоров, серпов, слитков, каменных литейных форм. В эту же эпоху появились такие статусные клады, как Бородинский, в котором символы власти и предметы вооружения воинов, вождей и героев эпоса.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАлпатьевский клад на выставке "Клады. Сокрытая история"
Алпатьевский клад на открытии выставки Клады. Сокрытая история в Новом выставочном зале Государственного исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Алпатьевский клад на выставке "Клады. Сокрытая история"
«

"Нам бы хотелось, чтобы выставка толкала людей к размышлению о том, что бы они спрятали сейчас и что для них ценно", — заключает Кураев.

Увидеть сокровища и поразмышлять на эту тему можно в Историческом музее до 29 июля 2024 года.
Два шнурка с кистями, шпильки-банты, шпильки Корзиночки, диадема, серьги-вишенки, шпилька Рог изобилия. Золото, серебро, бриллианты - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Тайны Гохрана: как собиралась главная сокровищница страны
22 декабря, 08:00
 
КультураВыставкиИсторический музейАлексей ЛевыкинИван ГрозныйМоскваМузеикуда сходитьчто посмотреть
 
 
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