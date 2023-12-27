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Киев может отказаться от выплаты пенсий, если Запад не даст денег - РИА Новости, 27.12.2023
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16:11 27.12.2023 (обновлено: 17:04 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/vyplaty-1918487009.html
Киев может отказаться от выплаты пенсий, если Запад не даст денег
Киев может отказаться от выплаты пенсий, если Запад не даст денег - РИА Новости, 27.12.2023
Киев может отказаться от выплаты пенсий, если Запад не даст денег
Украинские власти могут заморозить выплату пенсий и зарплат бюджетникам, если прекратится финансовая помощь от западных партнеров, пишет Financial Times со... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:11
2023-12-27T17:04
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинские власти могут заморозить выплату пенсий и зарплат бюджетникам, если прекратится финансовая помощь от западных партнеров, пишет Financial Times со ссылкой на министра экономики страны Юлию Свириденко. "Свириденко заявила, что Украина будет ставить во главу угла оборону и обслуживание долга, что означает "огромный риск недофинансирования некоторых социальных секторов". По ее словам, если иностранная помощь не поступит, Киеву придется задержать выплату зарплат 500 тысячам госслужащих и 1,4 миллиона учителей, а также пенсий десяти миллионам пенсионеров", — говорится в материале.Как отмечает издание, серьезное сокращение госрасходов и стремительно растущая инфляция могут подорвать экономику Украины и ослабить налоговую базу, что сделает страну еще более зависимой от иностранной поддержки.В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о госбюджете на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.При этом на оборону документом выделяется на восемь миллиардов долларов меньше, чем в нынешнем году, отмечал депутат Рады Ярослав Железняк.По данным министра финансов Сергея Марченко, в 2023-м в казну поступило более 42 миллиардов долларов международной помощи.
https://ria.ru/20231227/ukraina-1918467702.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, александр устинов, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Александр Устинов, Верховная Рада Украины
Киев может отказаться от выплаты пенсий, если Запад не даст денег

FT: Киев может отказаться от выплаты пенсий, если Запад не даст денег

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинские власти могут заморозить выплату пенсий и зарплат бюджетникам, если прекратится финансовая помощь от западных партнеров, пишет Financial Times со ссылкой на министра экономики страны Юлию Свириденко.
"Свириденко заявила, что Украина будет ставить во главу угла оборону и обслуживание долга, что означает "огромный риск недофинансирования некоторых социальных секторов". По ее словам, если иностранная помощь не поступит, Киеву придется задержать выплату зарплат 500 тысячам госслужащих и 1,4 миллиона учителей, а также пенсий десяти миллионам пенсионеров", — говорится в материале.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Как отмечает издание, серьезное сокращение госрасходов и стремительно растущая инфляция могут подорвать экономику Украины и ослабить налоговую базу, что сделает страну еще более зависимой от иностранной поддержки.
В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о госбюджете на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
При этом на оборону документом выделяется на восемь миллиардов долларов меньше, чем в нынешнем году, отмечал депутат Рады Ярослав Железняк.
По данным министра финансов Сергея Марченко, в 2023-м в казну поступило более 42 миллиардов долларов международной помощи.
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