https://ria.ru/20231227/vydvorenie-1918460877.html

Суд в январе рассмотрит вопрос о выдворении из России сербского музыканта

Суд в январе рассмотрит вопрос о выдворении из России сербского музыканта - РИА Новости, 27.12.2023

Суд в январе рассмотрит вопрос о выдворении из России сербского музыканта

Никулинский суд Москвы 10 января рассмотрит протокол на сербского музыканта Петара Мартича, обвиняемого в пропаганде наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:01

2023-12-27T15:01

2023-12-27T18:23

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Никулинский суд Москвы 10 января рассмотрит протокол на сербского музыканта Петара Мартича, обвиняемого в пропаганде наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение дела назначено на 10 января", — сказали в суде. Изначально суд должен был рассмотреть его в среду, но музыкант не пришел на заседание, которое в результате перенесли. Мартичу вменяется часть 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином). Санкция данной статьи предусматривает штраф до 30 тысяч рублей и арест на срок до 15 суток, вдобавок музыканта могут выдворить из России. Мартич — сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, живет в России.

https://ria.ru/20200910/vydvorenie-1577050740.html

https://ria.ru/20231119/propaganda-1910452169.html

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Дарья Буймова

россия, москва, белград (город), общество, новости шоу-бизнеса