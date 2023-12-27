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Суд в январе рассмотрит вопрос о выдворении из России сербского музыканта - РИА Новости, 27.12.2023
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Шоубиз
 
15:01 27.12.2023 (обновлено: 18:23 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/vydvorenie-1918460877.html
Суд в январе рассмотрит вопрос о выдворении из России сербского музыканта
Суд в январе рассмотрит вопрос о выдворении из России сербского музыканта - РИА Новости, 27.12.2023
Суд в январе рассмотрит вопрос о выдворении из России сербского музыканта
Никулинский суд Москвы 10 января рассмотрит протокол на сербского музыканта Петара Мартича, обвиняемого в пропаганде наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:01
2023-12-27T18:23
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Никулинский суд Москвы 10 января рассмотрит протокол на сербского музыканта Петара Мартича, обвиняемого в пропаганде наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение дела назначено на 10 января", — сказали в суде. Изначально суд должен был рассмотреть его в среду, но музыкант не пришел на заседание, которое в результате перенесли. Мартичу вменяется часть 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином). Санкция данной статьи предусматривает штраф до 30 тысяч рублей и арест на срок до 15 суток, вдобавок музыканта могут выдворить из России. Мартич — сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, живет в России.
https://ria.ru/20200910/vydvorenie-1577050740.html
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россия, москва, белград (город), общество, новости шоу-бизнеса
Россия, Москва, Белград (город), Общество, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
Суд в январе рассмотрит вопрос о выдворении из России сербского музыканта

Суд 10 января рассмотрит вопрос о выдворении из России музыканта Мартича

© Фото : соцсети музыкантаМузыкант Петар Мартич
Музыкант Петар Мартич - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : соцсети музыканта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Никулинский суд Москвы 10 января рассмотрит протокол на сербского музыканта Петара Мартича, обвиняемого в пропаганде наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение дела назначено на 10 января", — сказали в суде. Изначально суд должен был рассмотреть его в среду, но музыкант не пришел на заседание, которое в результате перенесли.
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10 сентября 2020, 16:41
Мартичу вменяется часть 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином). Санкция данной статьи предусматривает штраф до 30 тысяч рублей и арест на срок до 15 суток, вдобавок музыканта могут выдворить из России.
Мартич — сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, живет в России.
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