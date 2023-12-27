https://ria.ru/20231227/vydvorenie-1918460877.html
Суд в январе рассмотрит вопрос о выдворении из России сербского музыканта
Суд в январе рассмотрит вопрос о выдворении из России сербского музыканта - РИА Новости, 27.12.2023
Суд в январе рассмотрит вопрос о выдворении из России сербского музыканта
Никулинский суд Москвы 10 января рассмотрит протокол на сербского музыканта Петара Мартича, обвиняемого в пропаганде наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:01
2023-12-27T15:01
2023-12-27T18:23
россия
москва
белград (город)
общество
шоубиз
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918539231_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_af167e61fd1e9aeaccd99e24d366a97d.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Никулинский суд Москвы 10 января рассмотрит протокол на сербского музыканта Петара Мартича, обвиняемого в пропаганде наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение дела назначено на 10 января", — сказали в суде. Изначально суд должен был рассмотреть его в среду, но музыкант не пришел на заседание, которое в результате перенесли. Мартичу вменяется часть 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином). Санкция данной статьи предусматривает штраф до 30 тысяч рублей и арест на срок до 15 суток, вдобавок музыканта могут выдворить из России. Мартич — сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, живет в России.
https://ria.ru/20200910/vydvorenie-1577050740.html
https://ria.ru/20231119/propaganda-1910452169.html
россия
москва
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918539231_0:21:2048:1557_1920x0_80_0_0_472ab6fb678c54b8eecc4bb346cafde2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, белград (город), общество, новости шоу-бизнеса
Россия, Москва, Белград (город), Общество, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
Суд в январе рассмотрит вопрос о выдворении из России сербского музыканта
Суд 10 января рассмотрит вопрос о выдворении из России музыканта Мартича
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Никулинский суд Москвы 10 января рассмотрит протокол на сербского музыканта Петара Мартича, обвиняемого в пропаганде наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение дела назначено на 10 января", — сказали в суде. Изначально суд должен был рассмотреть его в среду, но музыкант не пришел на заседание, которое в результате перенесли.
В России задействуют новый способ выдворения "нежелательных" иностранцев
Мартичу вменяется часть 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином). Санкция данной статьи предусматривает штраф до 30 тысяч рублей и арест на срок до 15 суток, вдобавок музыканта могут выдворить из России.
Мартич — сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде
, живет в России.
Две песни группы "Агаты Кристи" признали в России пропагандой наркотиков