https://ria.ru/20231227/vandalizm-1918402775.html

В Волгоградской области разбили мемориальную доску о депортации калмыков

В Волгоградской области разбили мемориальную доску о депортации калмыков - РИА Новости, 27.12.2023

В Волгоградской области разбили мемориальную доску о депортации калмыков

Глава Калмыкии Бату Хасиков в своем Telegram-канале потребовал найти вандалов, разбивших мемориальную доску, установленную в память о депортации калмыков... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T11:59

2023-12-27T11:59

2023-12-27T13:31

волгоградская область

светлоярский район

бату хасиков

происшествия

республика калмыкия

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ВОЛГОГРАД, 27 дек - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков в своем Telegram-канале потребовал найти вандалов, разбивших мемориальную доску, установленную в память о депортации калмыков несколько дней назад на железнодорожной станции в Волгоградской области. "Сегодня ночью на железнодорожной станции Абганерово Светлоярского района Волгоградской области неизвестные разбили установленную 25 декабря 2023 года мемориальную доску, посвященную 80-летию со дня начала депортации нашего народа.... Требую тщательно разобраться в происшествии и строго наказать всех виновных", - написал Хасиков. Он отметил, что именно с этой станции 28 декабря 1943 года были отправлены эшелоны с калмыками в Сибирь. По словам Хасикова, на месте работают силовые структуры. Данный инцидент он считает провокацией.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ПФО, полиция начала проверку по факту вандализма, ведется розыск лиц, причастных к инциденту.

https://ria.ru/20231113/dagestan-1909254158.html

волгоградская область

светлоярский район

республика калмыкия

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Кирилл Волков

волгоградская область, светлоярский район, бату хасиков, происшествия, республика калмыкия