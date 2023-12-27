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В Волгоградской области разбили мемориальную доску о депортации калмыков - РИА Новости, 27.12.2023
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11:59 27.12.2023 (обновлено: 13:31 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/vandalizm-1918402775.html
В Волгоградской области разбили мемориальную доску о депортации калмыков
В Волгоградской области разбили мемориальную доску о депортации калмыков - РИА Новости, 27.12.2023
В Волгоградской области разбили мемориальную доску о депортации калмыков
Глава Калмыкии Бату Хасиков в своем Telegram-канале потребовал найти вандалов, разбивших мемориальную доску, установленную в память о депортации калмыков... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:59
2023-12-27T13:31
волгоградская область
светлоярский район
бату хасиков
происшествия
республика калмыкия
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ВОЛГОГРАД, 27 дек - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков в своем Telegram-канале потребовал найти вандалов, разбивших мемориальную доску, установленную в память о депортации калмыков несколько дней назад на железнодорожной станции в Волгоградской области. "Сегодня ночью на железнодорожной станции Абганерово Светлоярского района Волгоградской области неизвестные разбили установленную 25 декабря 2023 года мемориальную доску, посвященную 80-летию со дня начала депортации нашего народа.... Требую тщательно разобраться в происшествии и строго наказать всех виновных", - написал Хасиков. Он отметил, что именно с этой станции 28 декабря 1943 года были отправлены эшелоны с калмыками в Сибирь. По словам Хасикова, на месте работают силовые структуры. Данный инцидент он считает провокацией.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ПФО, полиция начала проверку по факту вандализма, ведется розыск лиц, причастных к инциденту.
https://ria.ru/20231113/dagestan-1909254158.html
волгоградская область
светлоярский район
республика калмыкия
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волгоградская область, светлоярский район, бату хасиков, происшествия, республика калмыкия
Волгоградская область, Светлоярский район, Бату Хасиков, Происшествия, Республика Калмыкия
В Волгоградской области разбили мемориальную доску о депортации калмыков

Хасиков потребовал найти разбивших мемориальную доску о депортации калмыков

© Depositphotos.com / d_olegВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Depositphotos.com / d_oleg
Волгоград. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 27 дек - РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков в своем Telegram-канале потребовал найти вандалов, разбивших мемориальную доску, установленную в память о депортации калмыков несколько дней назад на железнодорожной станции в Волгоградской области.
"Сегодня ночью на железнодорожной станции Абганерово Светлоярского района Волгоградской области неизвестные разбили установленную 25 декабря 2023 года мемориальную доску, посвященную 80-летию со дня начала депортации нашего народа.... Требую тщательно разобраться в происшествии и строго наказать всех виновных", - написал Хасиков. Он отметил, что именно с этой станции 28 декабря 1943 года были отправлены эшелоны с калмыками в Сибирь. По словам Хасикова, на месте работают силовые структуры. Данный инцидент он считает провокацией.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ПФО, полиция начала проверку по факту вандализма, ведется розыск лиц, причастных к инциденту.
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Волгоградская областьСветлоярский районБату ХасиковПроисшествияРеспублика Калмыкия
 
 
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