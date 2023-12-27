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Попова оценила эффективность вакцины от гриппа - РИА Новости, 27.12.2023
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10:16 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/vaktsina-1918376309.html
Попова оценила эффективность вакцины от гриппа
Попова оценила эффективность вакцины от гриппа - РИА Новости, 27.12.2023
Попова оценила эффективность вакцины от гриппа
Вакцина от гриппа работает, среди заболевших им менее 1% тех, кто привился, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:16
2023-12-27T10:16
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вакцина от гриппа работает, среди заболевших им менее 1% тех, кто привился, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Среди заболевших у нас удельный вес привитых пока на сегодняшний день менее 1%, то есть прививка работает", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24". Она отметила, что среди различных ОРВИ грипп на сегодняшний день обладает самым тяжелым течением. Однако прививки в России сделали почти 53% населения, что создаёт защитный барьер, пояснила Попова.
https://ria.ru/20231225/bolezni-1917835907.html
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здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Попова оценила эффективность вакцины от гриппа

Попова: вакцина от гриппа работает, среди заболевших им менее 1% привитых

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вакцина от гриппа работает, среди заболевших им менее 1% тех, кто привился, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Среди заболевших у нас удельный вес привитых пока на сегодняшний день менее 1%, то есть прививка работает", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что среди различных ОРВИ грипп на сегодняшний день обладает самым тяжелым течением. Однако прививки в России сделали почти 53% населения, что создаёт защитный барьер, пояснила Попова.
Прививка от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В Москве рассказали о стабильном уровне заболеваемости гриппом и COVID-19
25 декабря, 06:25
 
Здоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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