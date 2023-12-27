https://ria.ru/20231227/vaktsina-1918376309.html

Попова оценила эффективность вакцины от гриппа

Попова оценила эффективность вакцины от гриппа - РИА Новости, 27.12.2023

Попова оценила эффективность вакцины от гриппа

Вакцина от гриппа работает, среди заболевших им менее 1% тех, кто привился, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:16

2023-12-27T10:16

2023-12-27T10:16

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вакцина от гриппа работает, среди заболевших им менее 1% тех, кто привился, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Среди заболевших у нас удельный вес привитых пока на сегодняшний день менее 1%, то есть прививка работает", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24". Она отметила, что среди различных ОРВИ грипп на сегодняшний день обладает самым тяжелым течением. Однако прививки в России сделали почти 53% населения, что создаёт защитный барьер, пояснила Попова.

https://ria.ru/20231225/bolezni-1917835907.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия