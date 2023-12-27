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Эксперты рассказали, как подорожали туры в Великий Устюг

Эксперты рассказали, как подорожали туры в Великий Устюг - РИА Новости, 27.12.2023

Эксперты рассказали, как подорожали туры в Великий Устюг

Туроператоры рассказали, что в этом году вырос спрос на новогодние программы в Великом Устюге, цены тоже увеличились, сообщает RTN. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:21

2023-12-27T09:21

2023-12-27T09:21

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что в этом году вырос спрос на новогодние программы в Великом Устюге, цены тоже увеличились, сообщает RTN.Спрос на новогодние туры в Великий Устюг к Деду Морозу увеличился примерно на 30 процентов, утверждает генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин. По его словам, продавать уже нечего – нет ни билетов на поезда, ни мест в городе и окрестностях.Цены на проживание и проезд выросли, по его оценке, на 16-17 процентов. "Тур на туристическом поезде на 4-5 дней стоит у нас 35-37 тыс. руб. на человека, с проживанием в гостинице – 40-45 тысяч рублей", – уточнил Ромашкин. При этом, по его словам, спрос рекордный, нагрузка на Деда Мороза будет максимальной за последние семь-восемь лет.У "Алеана" экскурсионные туры в Великий Устюг на Новый год и январские каникулы входят в топ самых популярных. "На это направление приходится 10 процентов от всех бронирований праздничной экскурсионки, – рассказала PR-директор компании Ирина Романова. – Большая часть туров была раскуплена в октябре-ноябре. К 20-м числам октября было продано туров на 61 процентов больше, чем к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются варианты с размещением на вотчине Деда Мороза, их покупают в первую очередь. На втором месте туры с проживанием в гостинице рядом с резиденцией, на третьем – турпоезд".По словам эксперта, сейчас мест в турах с проживанием на вотчине не осталось, есть лишь единичные места в железнодорожных программах "Мороз-Экспресс" и с проживанием в гостинице.Как отметила Романова, новогодние программы в Великом Устюге подорожали в пределах 10-20 процентов относительно прошлогодних цен. Больше всего выросли в цене туры с проживанием на территории резиденции зимнего волшебника. Так, путешествие втроем с 31 декабря по 3 января с размещением в гостинице "Прокопьевская" обойдется в 109 900 рублей.Частный гид из Вологды Алексей Красиков отметил, что объекты размещения, город уже заполнены гостями, "и еще не прибыли туристические поезда, которые поедут непосредственно в праздничные дни".Красиков напомнил о проблеме, которая стала для Великого Устюга уже традиционной – перегруженность инфраструктуры: "Спрос на поездки в город имеет ярко выраженную сезонность, с которой ему справляться все сложнее. Из-за огромного количества гостей Дед Мороз способен уделить группе не больше пяти-десяти минут".Начальник отдела туризма и межрегиональных связей Управления экономического развития администрации Великогоустюгского муниципального округа Ирина Ишо рассказала, что все предприятия, которые задействованы в организации приема туристов, к работе полностью готовы. Город украшен праздничной иллюминацией, на главной площади установлены пять световых фигур, сверкает огнями новогодняя ель.С 28 декабря по 7 января в парке культуры и отдыха под брендом "Сделано на Вологодчине" будет работать новогодняя ярмарка. В досуговом центре идут спектакли, в вотчине – ежедневные развлекательные мероприятия."До 100 тысяч посещений наших туристических объектов ожидаем мы в период январских праздников", – сказала Ирина Ишо. В гостиницах сейчас проживает около 10 тысяч человек. Пиковые дни – 4-6 января, когда вотчина будет принимать до шести тысяч туристов ежедневно. В эти дни вводятся ограничения для индивидуальных путешественников. По словам Ирины Ишо, экскурсии для них проводятся утром и вечером, в остальное время принимаются только организованные группы.

https://ria.ru/20231118/elka-1910299276.html

https://ria.ru/20231224/puteshestviya-1917545176.html

великий устюг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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