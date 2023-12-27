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Небензя выразил уверенность в ключевой роли США и ЕС в перевороте в Киеве - РИА Новости, 27.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/ukraina-1918541658.html
Небензя выразил уверенность в ключевой роли США и ЕС в перевороте в Киеве
Небензя выразил уверенность в ключевой роли США и ЕС в перевороте в Киеве - РИА Новости, 27.12.2023
Небензя выразил уверенность в ключевой роли США и ЕС в перевороте в Киеве
Россия не сомневается, что ключевую роль в проведении переворота на Украине играли США и ЕС, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:26
2023-12-27T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
оон
евросоюз
сша
василий небензя
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ООН, 27 дек – РИА Новости. Россия не сомневается, что ключевую роль в проведении переворота на Украине играли США и ЕС, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. В среду по инициативе России проходит неформальная встреча СБ ООН на тему "Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть". Постпред обратил внимание на то, что решение украинского правительства отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС было встречено весьма организованными и скоординированными протестами. "Мы не сомневаемся в ключевой роли ЕС и США в разжигании, поощрении и управлении протестом громкого меньшинства с использованием крайне правых радикалов и неонацистов в качестве рычага", - сказал Небензя. Как заявил постпред, сегодня об этом все чаще говорят западные эксперты и политики. "Одно из последних подтверждений прозвучало от конгрессмена Томаса Мэсси, который прямо заявил, что Соединенные Штаты помогли свергнуть избранное правительство", - отметил Небензя. "Мы хорошо знаем о технологиях дезинформации, которые использовались на майдане. Якобы независимые СМИ и НКО, на самом деле финансируемые западными разведслужбами, внушали в массах ненависть и страх по отношению к властям, манипулировали общественным мнением, искажали и даже фальсифицировали информацию", - подчеркнул он. В ноябре исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916718615.html
https://ria.ru/20231121/maydan-1910720730.html
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912721803.html
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в мире, украина, россия, оон, евросоюз, сша, василий небензя, евромайдан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, ООН, Евросоюз, США, Василий Небензя, Евромайдан
Небензя выразил уверенность в ключевой роли США и ЕС в перевороте в Киеве

Небензя: США и ЕС сыграли ключевую роль в проведении переворота на Украине

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкДым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве. 2014 год
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве. 2014 год - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве. 2014 год. Архивное фото
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ООН, 27 дек – РИА Новости. Россия не сомневается, что ключевую роль в проведении переворота на Украине играли США и ЕС, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
В среду по инициативе России проходит неформальная встреча СБ ООН на тему "Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть".
Евромайдан - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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19 декабря, 14:52
Постпред обратил внимание на то, что решение украинского правительства отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС было встречено весьма организованными и скоординированными протестами.
"Мы не сомневаемся в ключевой роли ЕС и США в разжигании, поощрении и управлении протестом громкого меньшинства с использованием крайне правых радикалов и неонацистов в качестве рычага", - сказал Небензя.
Как заявил постпред, сегодня об этом все чаще говорят западные эксперты и политики. "Одно из последних подтверждений прозвучало от конгрессмена Томаса Мэсси, который прямо заявил, что Соединенные Штаты помогли свергнуть избранное правительство", - отметил Небензя.
"Мы хорошо знаем о технологиях дезинформации, которые использовались на майдане. Якобы независимые СМИ и НКО, на самом деле финансируемые западными разведслужбами, внушали в массах ненависть и страх по отношению к властям, манипулировали общественным мнением, искажали и даже фальсифицировали информацию", - подчеркнул он.
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В ноябре исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".
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Точка невозврата. Борьба за власть привела Украину к пропасти
30 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияООНЕвросоюзСШАВасилий НебензяЕвромайдан
 
 
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