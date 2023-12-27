https://ria.ru/20231227/ukraina-1918541658.html

Небензя выразил уверенность в ключевой роли США и ЕС в перевороте в Киеве

Небензя выразил уверенность в ключевой роли США и ЕС в перевороте в Киеве - РИА Новости, 27.12.2023

Небензя выразил уверенность в ключевой роли США и ЕС в перевороте в Киеве

Россия не сомневается, что ключевую роль в проведении переворота на Украине играли США и ЕС, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:26

2023-12-27T18:26

2023-12-27T18:26

специальная военная операция на украине

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василий небензя

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ООН, 27 дек – РИА Новости. Россия не сомневается, что ключевую роль в проведении переворота на Украине играли США и ЕС, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. В среду по инициативе России проходит неформальная встреча СБ ООН на тему "Десять лет Евромайдана: шаг в пропасть". Постпред обратил внимание на то, что решение украинского правительства отложить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС было встречено весьма организованными и скоординированными протестами. "Мы не сомневаемся в ключевой роли ЕС и США в разжигании, поощрении и управлении протестом громкого меньшинства с использованием крайне правых радикалов и неонацистов в качестве рычага", - сказал Небензя. Как заявил постпред, сегодня об этом все чаще говорят западные эксперты и политики. "Одно из последних подтверждений прозвучало от конгрессмена Томаса Мэсси, который прямо заявил, что Соединенные Штаты помогли свергнуть избранное правительство", - отметил Небензя. "Мы хорошо знаем о технологиях дезинформации, которые использовались на майдане. Якобы независимые СМИ и НКО, на самом деле финансируемые западными разведслужбами, внушали в массах ненависть и страх по отношению к властям, манипулировали общественным мнением, искажали и даже фальсифицировали информацию", - подчеркнул он. В ноябре исполнилось 10 лет с того момента, как на главной киевской площади (майдан Незалежности) начались протесты, приведшие к госперевороту. Причиной послужила приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Власти и оппозиция Украины 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Соглашение предполагало возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер, однако 22 февраля участники протестов захватили правительственный квартал. В преддверии нападения тогдашний президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и отправился в Харьков. После этого по инициативе оппозиции Верховная рада, нарушив договоренности между Януковичем и оппозиционерами, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и назначила проведение новых президентских выборов, обвинив президента в том, что он якобы "неконституционным образом самоустранился от осуществления полномочий".

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916718615.html

https://ria.ru/20231121/maydan-1910720730.html

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912721803.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, оон, евросоюз, сша, василий небензя, евромайдан