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В Москве задержали мужчину, ударившего полицейского ногой в лицо
В Москве задержали мужчину, ударившего полицейского ногой в лицо - РИА Новости, 27.12.2023
В Москве задержали мужчину, ударившего полицейского ногой в лицо
Следователи задержали гражданина Узбекистана, который напал на полицейского на станции метро "Саларьево", сообщается в Telegram-канале столичного главка СК... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:33
2023-12-27T15:33
2023-12-27T15:33
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Следователи задержали гражданина Узбекистана, который напал на полицейского на станции метро "Саларьево", сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. По данным следствия, гражданин Узбекистана вознамерился сбежать из комнаты полиции в вестибюле "Саларьево", чтобы уйти от административной ответственности, и "применил насилие" в отношении пытавшегося ему помешать правоохранителя. "Следственными органами… расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств)... Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина нанес полицейскому три удара ногой в лицо. Отмечается, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.
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происшествия, россия, узбекистан, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Узбекистан, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали мужчину, ударившего полицейского ногой в лицо
В Москве задержали мужчину, трижды ударившего полицейского ногой в лицо в метро