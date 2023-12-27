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Блогер Рада Русских подаст документы на участие в выборах президента России - РИА Новости, 27.12.2023
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17:57 27.12.2023 (обновлено: 18:07 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/uchastie-1918531281.html
Блогер Рада Русских подаст документы на участие в выборах президента России
Блогер Рада Русских подаст документы на участие в выборах президента России - РИА Новости, 27.12.2023
Блогер Рада Русских подаст документы на участие в выборах президента России
Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских прибыла в ЦИК РФ, чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:57
2023-12-27T18:07
политика
россия
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МОСКВА, 27 дек РИА Новости. Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских прибыла в ЦИК РФ, чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в СМИ сообщалось, что блогеру удалось собрать более 500 подписей для самовыдвижения. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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политика, россия
Политика, Россия
Блогер Рада Русских подаст документы на участие в выборах президента России

Бьюти-блогер Рада Русских подает документы на участие в выборах президента РФ

© соцсети Рады РусскихБлогер Рада Русских
Блогер Рада Русских
© соцсети Рады Русских
Блогер Рада Русских. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек РИА Новости. Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских прибыла в ЦИК РФ, чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в СМИ сообщалось, что блогеру удалось собрать более 500 подписей для самовыдвижения.
Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Анатолий Баташев - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Эколог Баташев прибыл для подачи документов на участие в выборах президента
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