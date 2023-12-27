Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемым в убийстве в общежитии в Кемерово оказался студент из Тувы - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/ubiystvo-1918403660.html
Подозреваемым в убийстве в общежитии в Кемерово оказался студент из Тувы
Подозреваемым в убийстве в общежитии в Кемерово оказался студент из Тувы - РИА Новости, 27.12.2023
Подозреваемым в убийстве в общежитии в Кемерово оказался студент из Тувы
Основной подозреваемый в массовой драке с поножовщиной в общежитии в Кемерово – студент колледжа из Тувы, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:03
2023-12-27T12:03
происшествия
кемерово
россия
москва
владислав ховалыг
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости. Основной подозреваемый в массовой драке с поножовщиной в общежитии в Кемерово – студент колледжа из Тувы, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. Как сообщало управление СК РФ по Кузбассу, в ночь на 26 декабря в результате массовой драки в общежитии в Кемерово 16-летний юноша был заколот ударом в грудь, еще двое подростков госпитализированы с ножевыми ранениями. В среду был задержан 17-летний подозреваемый, дело расследуется по статье об убийстве из хулиганских побуждений. "Разбираемся с историей в Кемерово, где в результате драки погиб парень. Еще двое находятся в больнице, надеюсь на их скорейшее выздоровление. Основной подозреваемый - наш студент. Обучается в местном колледже. Следствию предстоит установить все подробности, и виновные должны понести заслуженное наказание. К сожалению, это не вернет родным их близкого человека. Выражаю им глубокие соболезнования", – написал Ховалыг. По его поручению сформирована рабочая группа правительства Тувы. "Они выезжают в Кемерово для взаимодействия с правоохранительными органами, руководством учебных заведений и местными властями. Сегодня в Москве встречусь с губернатором Кузбасса Сергеем Евгеньевичем Цивилевым", – добавил Ховалыг. Он отметил, что тысячи тувинских студентов обучаются по всей стране, но больше всего их в сибирских городах. "Поручил членам правительства Тувы усилить кураторскую работу. Ни в коем случае не должно быть формализма. Молодежь должна чувствовать поддержку малой родины. Такие единичные криминальные истории, к сожалению, могут повлиять на отношение к другим студентам. Но мы знаем, что положительного гораздо больше", – заявил глава республики.
https://ria.ru/20231218/draka-1916542063.html
https://ria.ru/20231212/draka-1915354079.html
кемерово
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, россия, москва, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Россия, Москва, Владислав Ховалыг, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемым в убийстве в общежитии в Кемерово оказался студент из Тувы

Подозреваемым в поножовщине в общежитии в Кемерово оказался студент из Тувы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости. Основной подозреваемый в массовой драке с поножовщиной в общежитии в Кемерово – студент колледжа из Тувы, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.
Как сообщало управление СК РФ по Кузбассу, в ночь на 26 декабря в результате массовой драки в общежитии в Кемерово 16-летний юноша был заколот ударом в грудь, еще двое подростков госпитализированы с ножевыми ранениями. В среду был задержан 17-летний подозреваемый, дело расследуется по статье об убийстве из хулиганских побуждений.
"Разбираемся с историей в Кемерово, где в результате драки погиб парень. Еще двое находятся в больнице, надеюсь на их скорейшее выздоровление. Основной подозреваемый - наш студент. Обучается в местном колледже. Следствию предстоит установить все подробности, и виновные должны понести заслуженное наказание. К сожалению, это не вернет родным их близкого человека. Выражаю им глубокие соболезнования", – написал Ховалыг.
По его поручению сформирована рабочая группа правительства Тувы. "Они выезжают в Кемерово для взаимодействия с правоохранительными органами, руководством учебных заведений и местными властями. Сегодня в Москве встречусь с губернатором Кузбасса Сергеем Евгеньевичем Цивилевым", – добавил Ховалыг.
Место драки на рынке Садовод в Москве
Из России выдворили 22 участника драки с полицией у "Садовода"
18 декабря, 16:39
Он отметил, что тысячи тувинских студентов обучаются по всей стране, но больше всего их в сибирских городах.
"Поручил членам правительства Тувы усилить кураторскую работу. Ни в коем случае не должно быть формализма. Молодежь должна чувствовать поддержку малой родины. Такие единичные криминальные истории, к сожалению, могут повлиять на отношение к другим студентам. Но мы знаем, что положительного гораздо больше", – заявил глава республики.
Полицейский автомобиль в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Около 50 человек обратились за помощью после массовой драки в школе Берлина
12 декабря, 16:57
 
ПроисшествияКемеровоРоссияМоскваВладислав ХовалыгСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала