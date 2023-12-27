https://ria.ru/20231227/ubiystvo-1918403660.html
Подозреваемым в убийстве в общежитии в Кемерово оказался студент из Тувы
Подозреваемым в убийстве в общежитии в Кемерово оказался студент из Тувы - РИА Новости, 27.12.2023
Подозреваемым в убийстве в общежитии в Кемерово оказался студент из Тувы
Основной подозреваемый в массовой драке с поножовщиной в общежитии в Кемерово – студент колледжа из Тувы, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:03
2023-12-27T12:03
2023-12-27T12:03
происшествия
кемерово
россия
москва
владислав ховалыг
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости. Основной подозреваемый в массовой драке с поножовщиной в общежитии в Кемерово – студент колледжа из Тувы, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. Как сообщало управление СК РФ по Кузбассу, в ночь на 26 декабря в результате массовой драки в общежитии в Кемерово 16-летний юноша был заколот ударом в грудь, еще двое подростков госпитализированы с ножевыми ранениями. В среду был задержан 17-летний подозреваемый, дело расследуется по статье об убийстве из хулиганских побуждений. "Разбираемся с историей в Кемерово, где в результате драки погиб парень. Еще двое находятся в больнице, надеюсь на их скорейшее выздоровление. Основной подозреваемый - наш студент. Обучается в местном колледже. Следствию предстоит установить все подробности, и виновные должны понести заслуженное наказание. К сожалению, это не вернет родным их близкого человека. Выражаю им глубокие соболезнования", – написал Ховалыг. По его поручению сформирована рабочая группа правительства Тувы. "Они выезжают в Кемерово для взаимодействия с правоохранительными органами, руководством учебных заведений и местными властями. Сегодня в Москве встречусь с губернатором Кузбасса Сергеем Евгеньевичем Цивилевым", – добавил Ховалыг. Он отметил, что тысячи тувинских студентов обучаются по всей стране, но больше всего их в сибирских городах. "Поручил членам правительства Тувы усилить кураторскую работу. Ни в коем случае не должно быть формализма. Молодежь должна чувствовать поддержку малой родины. Такие единичные криминальные истории, к сожалению, могут повлиять на отношение к другим студентам. Но мы знаем, что положительного гораздо больше", – заявил глава республики.
https://ria.ru/20231218/draka-1916542063.html
https://ria.ru/20231212/draka-1915354079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, россия, москва, владислав ховалыг, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Россия, Москва, Владислав Ховалыг, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемым в убийстве в общежитии в Кемерово оказался студент из Тувы
Подозреваемым в поножовщине в общежитии в Кемерово оказался студент из Тувы
КЕМЕРОВО, 27 дек – РИА Новости.
Основной подозреваемый в массовой драке с поножовщиной в общежитии в Кемерово – студент колледжа из Тувы, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале
.
Как сообщало управление СК РФ
по Кузбассу, в ночь на 26 декабря в результате массовой драки в общежитии в Кемерово 16-летний юноша был заколот ударом в грудь, еще двое подростков госпитализированы с ножевыми ранениями. В среду был задержан 17-летний подозреваемый, дело расследуется по статье об убийстве из хулиганских побуждений.
"Разбираемся с историей в Кемерово, где в результате драки погиб парень. Еще двое находятся в больнице, надеюсь на их скорейшее выздоровление. Основной подозреваемый - наш студент. Обучается в местном колледже. Следствию предстоит установить все подробности, и виновные должны понести заслуженное наказание. К сожалению, это не вернет родным их близкого человека. Выражаю им глубокие соболезнования", – написал Ховалыг.
По его поручению сформирована рабочая группа правительства Тувы. "Они выезжают в Кемерово для взаимодействия с правоохранительными органами, руководством учебных заведений и местными властями. Сегодня в Москве
встречусь с губернатором Кузбасса Сергеем Евгеньевичем Цивилевым", – добавил Ховалыг.
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Он отметил, что тысячи тувинских студентов обучаются по всей стране, но больше всего их в сибирских городах.
"Поручил членам правительства Тувы усилить кураторскую работу. Ни в коем случае не должно быть формализма. Молодежь должна чувствовать поддержку малой родины. Такие единичные криминальные истории, к сожалению, могут повлиять на отношение к другим студентам. Но мы знаем, что положительного гораздо больше", – заявил глава республики.
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